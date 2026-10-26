EEUU habría fijado plazo a presidencia interina de Delcy Rodríguez

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.

WASHINGTON — El Gobierno del presidente Donald Trump apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

"Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería "declarar vacante permanente en la presidencia", explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

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El funcionario subrayó que la declaración de una falta absoluta en la presidencia activa, bajo la actual legislación venezolana, supone un periodo de seis meses para que se celebren nuevas elecciones.

Para finales de año el nuevo TSJ

Los plazos están más o menos en línea con lo dicho públicamente por Dinorah Figuera, la dirigente opositora que encabeza la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 en las actuales conversaciones con el chavismo, quien ha planteado tener un nuevo TSJ antes de que termine el año y la renovación del CNE, aunque sin precisar fecha para esto último.

El funcionario estadounidense insistió en la llamada a que la Administración Trump vaya a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes deriven en una convocatoria electoral.

"Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones (en Venezuela) en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo", explicó.

Algunas voces han criticado la aparente lentitud de un proceso de transición en el país caribeño tras la captura del exgobernante Nicolás Maduro a manos de Washington, que ha trazado un plan en tres fases y ha pedido paciencia para la celebración de comicios.

FUENTE: Con información de EFE