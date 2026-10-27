Florida demanda a First Street sus puntajes engañosos de riesgo climático en real estate

MIAMI.— El fiscal general de Florida , James Uthmeier, presentó una demanda civil contra empresa de análisis First Street Technology, Inc. por presuntamente ofrecer puntuaciones de riesgo climático engañosas, que podrían afectar la compra y venta de viviendas, así como las decisiones de prestamistas y aseguradoras, según la querella presentada el 23 de octubre en el condado de Polk, invocando la ley estatal de protección al consumidor.

“Los propietarios de Florida merecen hechos, no puntuaciones alarmistas que afecten el valor de sus propiedades y sus bolsillos. Vamos a exigir responsabilidades a First Street”, escribió Uthmeier en X. En el mismo mensaje afirmó que las evaluaciones de la compañía se presentan como científicas y precisas, aunque, según él, pueden contradecir datos oficiales y tener consecuencias para vendedores y compradores.

First Street Technology, Inc. es una empresa que desarrolla y comercializa datos y análisis sobre riesgos climáticos para propiedades. Su producto incluye puntuaciones de inundación, incendios, viento, calor y calidad del aire, que se han mostrado en plataformas inmobiliarias como Zillow, realtor.com y Redfin.

El estado alega que First Street incurrió en prácticas comerciales desleales y engañosas al presentar como precisas y científicas evaluaciones que, según la demanda, no explican suficientemente sus limitaciones, incertidumbres y diferencias frente a otras fuentes.

Alegaciones contra First Street

La empresa asigna puntuaciones de uno a 10 para riesgos de inundación, incendios, viento, calor y calidad del aire.

La demanda sostiene que esas calificaciones pueden alarmar a compradores, reducir el interés por una vivienda y perjudicar a vendedores. También plantea que podrían influir en los costos o la disponibilidad de seguros y en las evaluaciones de riesgo que realizan prestamistas.

Como ejemplo, la querella menciona una casa en Oldsmar, en el condado de Pinellas, que FEMA clasifica en la zona X, de riesgo mínimo de inundación. First Street le asignó un Flood Factor de 7 sobre 10, descrito como “mayor”. El fiscal general sostiene que esa diferencia puede confundir a los consumidores. Sin embargo, las dos evaluaciones no usan necesariamente los mismos métodos. FEMA elabora mapas para delimitar zonas de inundación con fines regulatorios, mientras First Street afirma que estima riesgos a nivel de cada propiedad y considera otros factores, como lluvias intensas y condiciones futuras.

Discusión sobre la evidencia científica

El estado cuestiona que First Street presente sus puntuaciones como “precisas”, “validadas científicamente” y “revisadas por pares” sin explicar con suficiente claridad, según la demanda, las suposiciones y el margen de incertidumbre de sus modelos. También alega que parte de la información necesaria para entender las calificaciones está en una pestaña de pago y que la empresa no corrige algunas puntuaciones cuando propietarios objetan los datos.

La querella cita un estudio publicado en 2024 en la revista Earth’s Future, con participación de investigadores de la Universidad de Miami. En un análisis de modelos de riesgo de inundación en Los Ángeles, los autores hallaron solo 24% de coincidencia entre el modelo de First Street y otro modelo al identificar qué propiedades estaban expuestas. Los investigadores advirtieron sobre la incertidumbre de los datos a escala urbana y recomendaron no depender demasiado de ellos para la gestión de inundaciones. El estudio no concluyó que toda evaluación de First Street carezca de base científica; sí documentó discrepancias entre modelos y límites para identificar riesgos en propiedades específicas.

Los datos de Zillow

Zillow analizó viviendas anunciadas en junio de 2024 y encontró que se vendió 52% de las clasificadas con alto riesgo de inundación, frente a 71% de las consideradas de bajo riesgo. En Florida, las proporciones fueron 35% y 56%, respectivamente; entre las que sí se vendieron, las viviendas de alto riesgo tuvieron un descuento promedio tres puntos porcentuales mayor respecto del precio inicial.

Zillow dejó de mostrar directamente las puntuaciones numéricas de riesgo climático en sus anuncios a fines de 2025. Sus páginas pasaron a redirigir a los usuarios al sitio de First Street para consultar la información de cada propiedad.

Petición del fiscal general

Florida demanda que un tribunal prohíba las prácticas que considera engañosas y ordene medidas de reparación para los consumidores, incluida la devolución de ganancias que el estado califica como obtenidas indebidamente. También solicita multas civiles de hasta 10.000 dólares por cada infracción y de hasta 15.000 dólares por infracciones que afecten o intenten afectar a adultos mayores o personas con discapacidad.

La demanda todavía debe ser evaluada por el tribunal. Sus afirmaciones son alegaciones del estado y no una determinación judicial de que First Street haya violado la ley.

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