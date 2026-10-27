"Los sueños no se jubilan": Francisco Pérez Rendiles presenta en Caracas "Cuando en ti pienso"

CARACAS.- El destacado escritor, poeta y compositor Francisco Pérez Rendiles presentó dos videos musicales de su poema Cuando en ti pienso, una obra que une a la poesía y a la música para evocar el amor, los recuerdos y la fuerza de los sueños que encuentran caminos para hacerse realidad.

En esta ocasión, el domingo 18 de octubre ocurrió el pre-estreno de Cuando en ti pienso en la Villa Planchart, Caracas, en una mañana llena de luz y tranquilidad para quienes se dieron cita para conectar con la lírica y el tono romántico que caracteriza a Pérez Rendiles, quien a sus 89 años de edad es el mayor ejemplo de que los sueños no son inalcanzables.

“Quienes nos dedicamos a la palabra escrita, sabemos muy bien que los poemas son cartas abiertas que uno envía al tiempo. A veces guardan nostalgia, a veces un amor lejano que se rehúsa a morir en el olvido y casi siempre nos recuerda de dónde venimos y qué hemos sentido, pero que cuando la poesía encuentra a la música ocurre un pequeño milagro: el verso deja de ser lectura silenciosa para transformarse en un abrazo, en melodía y en emoción compartida”, expresó el autor visiblemente emocionado minutos antes de la proyección audiovisual de Cuando en ti pienso.

“Hoy no celebramos una trayectoria, ni miramos hacia atrás. Hoy nos reunimos aquí por la alegría de un nuevo comienzo. Los sueños no se jubilan porque la creación no conoce de edades”, agregó.

No obstante, esta obra, llena de sentimiento, contó con un gran equipo de producción encabezado por José Gregorio Carrillo y el productor musical Nelson Anaya, a quien le llegó este poema hace un año y medio y durante este tiempo trabajó de la mano con el autor para darle vida en dos versiones: español e italiano, en las voces de los grandes intérpretes líricos venezolanos Ángel Lizarazo y Sofía Castillo, en su versión en español; mientras que la versión en italiano estuvo a cargo de Talía Zimmermann.

“Cuando en ti pienso se nos presentó en el estudio como un reto. En la primera versión terminó siendo la idea después de mucho trabajo y se trata de dos jóvenes que conversan en una canción recordando lo que fue ese primer romance cuando eran pequeños. Luego está la versión en italiano contada en la voz de una chica que recordó ese romance de pequeña”, expresó Anaya.

Posteriormente se estrenó de manera oficial el poema en dos impecables videos que conectan con el amor y la añoranza, pero también con el talento de grandes vocalistas que le imprimieron no solo ganas sino también el sello venezolano ante la presencia de quienes llenaron el lugar con orgullo ante el arte de Pérez Rendiles con la convicción de que no hay edad para trabajar por los sueños mientras haya vida.

Con sinfónica en vivo

Luego de la proyección, se presentó la agrupación sinfónica Entramao Srings, la cual brindó en vivo también el talento hecho en el país con varias piezas que amenizaron parte de la mañana y, finalmente, el encuentro culminó con una sorpresa para el autor: la versión en francés de Cuando en ti pienso en la voz de la artista Florgyneth Pérez, quien conmovió profundamente al compositor.

“Este evento de hoy para mí es una revelación porque es ver la evolución de lo que mi papá ha hecho con su música. Empezó muy informal en una servilleta. Poco a poco perfeccionó su técnica, sus escritos, en música y entendió que la música hay que trabajarla y unirse con quien sabe”, expresó Carlos Eduardo Pérez Landaeta, hijo del autor.

“Para mí esto significa la cúspide en lo que él ha trabajado desde hace muchos años. Yo no vivo aquí y me pareció excelente que se haya podido coordinar para poder estar con mi esposa e hijo. Me parece increíble porque por fin puedo ver materializado lo que él hace. ¡Jamás lo había visto en una presentación! y le digo que siga adelante y soñando”, agregó Francisco Pérez Landaeta, también hijo del autor.

“Es lo máximo ver a mi papá exponer su música, salir más al mundo, que la gente lo conozca y dar el ejemplo a los demás que sí se puede. Estoy sumamente orgullosa de él y me impulsa a dejar la timidez de un lado. Papá, te doy las gracias por tener la valentía de hacer lo que estás haciendo”, agregó la hija del clan familiar, Beatriz Elena Pérez Landaeta.

El mérito no distingue edad

Lo que hace mucho más interesante la carrera poética de Pérez Rendiles es que este camino lo inició hace un poco más de una década, antes de cumplir los 80 años. Escribía, pero confiesa que le daba pudor mostrar su talento al mundo y, tras varios impulsos de su entorno, decidió expresar sus sentimientos a través de la poesía.

“Yo lo admiro muchísimo de toda la vida. Se reinventó con un entusiasmo enorme y en la vida hay que hacer las cosas con entusiasmo. Su mérito es inmenso y cada día lo admiro más porque ese empresario que estuvo a la cabeza de importantísimas empresas vinculadas a los refrescos, de actividades diferentes, de repente empezó a escribir poesía. Al principio le daba pena y le dije que no, nada de pena. Hay que mantener el interés y eso es vivir. Un buen día se descubrió que tenía un mundo nuevo y eso es admirable”, expresó el destacado economista José Toro Hardy.

Tampoco faltaron las palabras del autor tras la presentación oficial de Cuando en ti pienso. Con el corazón y los ojos llenos de emoción, confesó que se impactó con la versión en francés porque “nunca me la imaginé. Me aguanté para no llorar”, confesó.

Pérez Rendiles contó que un día estaba en su casa y de repente llegó la musa, en cambote, y justo en esas líneas nació Cuando en ti pienso porque considera que “tiene una gran inspiración, me maravillé cuando la terminé y dije que la debía sacar inmediatamente”. Sin embargo, a nivel musical tuvo que esperar un tiempo prudencial mientras veían propuestas vocales que le dieran vida al verso del autor.

Adelantó que hay otros poemas en camino con su música ya lista. “Tengo cuatro más en sinfónica que se grabaron en diciembre, pero se tardaron porque quería sacar primero esta por el cumpleaños de mi señora que es el 21 de octubre y porque mi hijo se va pronto y resolví adelantarla”, expresó orgulloso por el producto final.

Para finalizar, Pérez Rendiles invitó a la nueva generación de poetas a escribir pensando en el amor, en la naturaleza, que es la que nos da vida y nos mantiene vivos. “Que no piensen en cosas distintas al amor, que ayuden también al prójimo y cuiden a la naturaleza”, finalizó el compositor quien demuestra cómo el arte expresado a través de la poesía y la música, es capaz de romper fronteras y límites: “los sueños no se jubilan”, como él mismo asegura.