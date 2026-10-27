Miami-Dade supera los 300.000 votos: ¿qué revelan las cifras antes del 3 de noviembre?

Un centro de votación en el suroeste de Miami-Dade.

MIAMI. — Miami-Dade contabilizaba 300.948 electores que ya habían votado para las elecciones generales del 3 de noviembre, según el reporte oficial actualizado este martes 27, una cifra que representa el 22,92% de los 1.313.268 votantes activos habilitados para participar en estos comicios.

El desglose registra 162.120 sufragios anticipados presenciales, equivalentes a 53,87% del total, y 138.828 boletas por correo, que representan el restante 46,13%. Son cifras preliminares de participación, sujetas a actualización.

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Por afiliación, habían participado 117.723 demócratas, 105.837 republicanos, 71.650 electores sin partido y 5.738 inscritos en otras organizaciones. Los demócratas aventajaban a los republicanos por 11.886 votantes en el acumulado.

Sin embargo, los republicanos encabezaban la modalidad presencial con 63.171 participantes, frente a 58.618 demócratas. En el voto por correo ocurría lo contrario: 59.105 demócratas, frente a 42.666 republicanos.

Florida: casi 2,8 millones

Por su parte, la División de Elecciones de Florida mostraba 2.785.114 votos emitidos, resultado de sumar 1.403.569 boletas devueltas por correo y 1.381.545 votos anticipados presenciales.

En el reporte compilado el lunes 26 destaca que la suma estatal por afiliación arroja 1.109.679 demócratas y 1.100.787 republicanos, una diferencia de 8.892 participantes. Otros 506.925 electores estaban registrados sin afiliación y 67.723 pertenecían a partidos minoritarios.

Estos números no revelan por quién votó cada persona. La clasificación corresponde a su inscripción partidista y no permite atribuir automáticamente esos sufragios a Donalds, Jolly u otro candidato. Tampoco constituye un pronóstico del resultado final.

El portal estatal separa, además, las boletas enviadas que todavía no han sido devueltas. Estas no deben sumarse como votos emitidos.

Gobernación, impuestos y decisiones locales en juego

La boleta incluye la contienda por la gobernación entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly, además de otros aspirantes.

También figuran Ashley Moody y Angie Nixon para el Senado federal, James Uthmeier y José Javier Rodríguez para fiscal general y Blaise Ingoglia y Annette Taddeo para la dirección financiera. Se eligen, asimismo, representantes al Congreso y legisladores estatales.

Los electores decidirán sobre la Enmienda 3, que propone ampliar la exención de vivienda principal para impuestos no escolares. En Miami-Dade también está en juego la renovación del gravamen destinado a remuneración docente y seguridad escolar.

Según el domicilio, la boleta incorpora elecciones municipales, referendos y la segunda vuelta entre Vicki López y Rob Piper para la Comisión condal.

La votación anticipada de Miami-Dade continúa hasta el domingo 1 de noviembre, diariamente de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. El condado dispone de 28 centros.