Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

La disputa legal entre Halle Berry y su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, sumó un nuevo capítulo de tensión. Un juez del Tribunal del Condado de Los Ángeles extendió la orden de alejamiento temporal por violencia doméstica contra la actriz estadounidense, a la espera de que se reanuden las audiencias la próxima semana.

El conflicto se centra en la custodia de Maceo, el hijo de 13 años que tienen en común. Martinez solicitó la medida tras acusar a la ganadora del Oscar de agredir al menor el pasado 26 de septiembre durante una discusión en su residencia.

Ante la denuncia, un magistrado otorgó al actor la custodia primaria temporal de Maceo y emitió una orden de restricción que limita de manera drástica la convivencia de Halle Berry con su hijo.

Durante las comparecencias a puerta cerrada en el Palacio de Justicia Stanley Mosk, Martinez insistió en sus cargos contra la actriz. No obstante, la abogada de Berry, Marina Beck, confrontó al testimonio del actor con una declaración jurada de septiembre de 2023 en la que él mismo negaba antecedentes de violencia doméstica entre la expareja.

El actor ratificó la validez de su firma y admitió que la declaración de no violencia era cierta para la fecha en que la consignó ante el tribunal.

Próximos pasos legales

Por su parte, la defensa de Halle Berry tildó las acusaciones de "totalmente infundadas y deliberadamente engañosas", negando de forma categórica cualquier tipo de conducta indebida. A lo largo de la semana, el propio Maceo y la actual pareja de la actriz, el músico Van Hunt, comparecieron ante el tribunal para rendir declaración.

La resolución del caso continuará el próximo lunes, cuando se espera el testimonio de Nahla Aubry, la hija mayor de Halle Berry, de dieciocho años, quien rendirá declaración de forma remota.

En un escrito consignado previamente ante el tribunal, la joven aseveró de forma contundente que jamás presenció episodios de maltrato por parte de su madre.

La determinación que adopte el juez en las próximas jornadas será decisiva para definir si se ratifica la custodia temporal a favor de Oliver Martinez o si se modifican las medidas cautelares impuestas a la galardonada actriz.