lunes 26  de  octubre 2026
POLÍTICA

Delcy Rodríguez y Diosdado reaccionan al retorno de María Corina Machado a Venezuela

Los dirigentes del chavismo cuestionaron la movilización que acompañó a la líder opositora desde Lara hasta Caracas, en medio de reclamos de libertad y elecciones

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.&nbsp;

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 

Federico PARRA / AFP Archivo
María Corina Machado marcha por su regreso lentes 27 septiembre web AFP
Caraqueños salen a las calles a esperar a la líder venezolana, María Corina Machado.&nbsp;

Caraqueños salen a las calles a esperar a la líder venezolana, María Corina Machado. 

AFP
&nbsp;Simpatizantes de María Corina Machado reaccionan a la esperan de la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela).

 Simpatizantes de María Corina Machado reaccionan a la esperan de la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela).

EFE
Simpatizantes de María Corina Machado esperan de la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela)

Simpatizantes de María Corina Machado esperan de la llegada de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025 este domingo, en Maracay (Venezuela)

EFE
Por Valeria Montero

MIAMI.- La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, arremetieron contra la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado tras su regreso al país, donde miles de venezolanos salieron a las calles para recibirla y reclamar elecciones presidenciales.

Rodríguez calificó de "show" el desplazamiento de Machado, quien reapareció el domingo en el estado Lara y recorrió unos 400 kilómetros por carretera hasta Caracas, acompañada por simpatizantes.

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"Podría evitarse el show, ahí están los aeropuertos", declaró el lunes durante un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en la capital, transmitido por la televisión estatal.

"Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show porque la política es algo muy serio", agregó Rodríguez, quien encabeza el gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en enero.

El chavismo cuestiona el regreso

La reacción de Rodríguez se produce en medio de las negociaciones entre el régimen y sectores de la oposición para abordar una transición política. La gobernante encargada defendió el diálogo como un espacio para la participación política y la "convivencia democrática", aunque también reprochó a quienes, según ella, promovieron sanciones y acciones externas contra Venezuela.

Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello negó que exista persecución contra quienes deciden regresar al país y también descalificó la caravana de Machado.

"Aquí no hay persecuciones para nadie. Entonces montan un show. Tenemos tiempo diciendo que dejen el show y se venga todo el que se quiera venir", declaró durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Las declaraciones contrastaron con las imágenes de miles de ciudadanos que salieron a recibir a Machado entre gritos de "libertad" y exigencias de elecciones presidenciales. La movilización se convirtió en una muestra pública de respaldo a la dirigente opositora, quien regresó tras diez meses fuera del país.

Machado vuelve tras denunciar fraude electoral

Antes de salir de Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida después de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024. En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

La opositora viajó a Oslo en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Su regreso ocurre en un escenario político marcado por las negociaciones sobre una transición y las presiones de Washington sobre el gobierno interino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó el domingo el regreso de Machado a la mediación de su país.

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press

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