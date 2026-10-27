Florida procesará como adulto a menor de 15 años acusado de tiroteo cerca a universidad

Las autoridades acordonaron el área contigua al lugar donde se produjo el tiroteo en Tallahassee.

MIAMI. — Un adolescente de 15 años detenido por el tiroteo que dejó doce personas heridas cerca de Florida A&M University en Tallahassee será procesado como adulto, anunció el fiscal estatal Jack Campbell, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas sobre los hechos violentos del fin de semana de celebraciones universitarias.

Anthony Rivers III enfrenta once cargos de intento de asesinato en segundo grado y otro por posesión de un arma de fuego por una persona previamente declarada delincuente juvenil. La Policía de Tallahassee informó que fue arrestado el domingo 25 de octubre, un día después del ataque registrado cerca de las calles Perry y Manatee.

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El acusado compareció ante un juez, quien ordenó mantenerlo bajo detención juvenil y designó a la oficina del defensor público para representarlo. La decisión de llevar el caso a la jurisdicción de adultos no constituye una declaración de culpabilidad.

Once heridos de bala y una investigación abierta

Los disparos comenzaron alrededor de las 8:00 p. m. del sábado en las inmediaciones del estadio Bragg Memorial, durante un fin de semana que reunió a estudiantes, antiguos alumnos y visitantes de la universidad.

Once personas sufrieron heridas de bala y otra se lesionó un tobillo mientras escapaba. El balance incluye seis adultos y seis menores. Las autoridades no habían reportado fallecidos.

El jefe policial Lawrence Revell explicó que las primeras pesquisas apuntan a una pelea entre personas que se conocían antes de los disparos. Según la evaluación preliminar, ninguna de las víctimas parece haber sido el objetivo previsto. La investigación permanece abierta y podrían producirse otros arrestos.

Aunque el incidente coincidió con las celebraciones de homecoming, las autoridades no han establecido que estuviera relacionado directamente con el partido universitario celebrado ese día.

Expediente sellado y restricciones de contacto

Durante la comparecencia, el juez prohibió al adolescente comunicarse directa o indirectamente con las presuntas víctimas y los testigos. También ordenó supervisar y registrar sus llamadas desde el centro de detención, con excepción de las conversaciones confidenciales con su abogado.

Las restricciones incluyen la prohibición de utilizar redes sociales y limitan el acceso supervisado a internet a actividades escolares. Además, el tribunal autorizó mantener selladas la orden de arresto y la declaración jurada que la sustenta para proteger la investigación y atender preocupaciones sobre la seguridad de los testigos.

Las autoridades pidieron que quienes tengan fotografías o videos los entreguen a los investigadores, incluso si desconocen si contienen información relevante. Mientras continúa el proceso, FAMU anunció servicios de orientación psicológica para estudiantes afectados.