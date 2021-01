Vicente Fernández responde ante acusaciones de acoso sexual

"Yo vi la foto, y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago... y vi que estaba bastante ofendida. Subí la mano y cuando la subo, toman la foto", declaró Vicente Fernández en una entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda desde el rancho Los tres potrillos, en Guadalajara, México.

Asimismo, el también productor discográfico aseguró que su intención no era faltarle el respeto a la joven que hasta ahora no ha revelado su identidad. "Si algo tengo es que respeto al público", expresó.

"Pero sí quiero pedirles unas disculpas a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera... reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando... no sé", agregó Fernández de 80 años de edad, al enfatizar sus disculpas con la fan.

"Yo sí ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención, de ser así la hubiera llevado a las caballerizas, pero yo ni me acuerdo cómo pasó", dijo.

Con respecto a otras dos acusaciones que también salieron a la luz pública por un comportamiento inapropiado que tuvo el intérprete de Por tu maldito amor hacia dos fanáticas, el artista dijo que estaría dispuesto a defenderse legalmente.

"Yo doy las disculpas, pero si me demandan yo también meto abogados", aseveró. "Las disculpas ya las di y para las otras dos que dicen que salí... no sé cómo eran".

Por otra parte, Vicente Fernández acotó que desde que surgió la polémica, no ha prestado mucha atención a lo que narran los medios de comunicación.

"Dese ese día que salió eso (el video), yo no he vuelto a ver la televisión, sino solo películas", exclamó.