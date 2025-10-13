Victoria Beckham revela razón por la que se quitó los implantes mamarios

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

MIAMI.- Victoria Beckham se sinceró sobre lo que ocurrió con los implantes mamarios que lució durante la década del 2000. Durante una entrevista que concedió a The Sun, la empresaria y diseñadora reveló la razón que la llevó a tomar la decisión de retirarlos.

"No sé adónde fueron esos pechos, pero se fueron. Definitivamente fue trabajar con Roland (Mouret) lo que lo hizo. Es genial y no tendría una carrera sin él", comentó.

“Surgió de la necesidad de que me tomaran más en serio y de no saber quién era. Así que creo que fue Roland quien me animó a ser yo mismo, a no sentirme obligado a serlo. A bajarle el tono”, agregó la esposa del exfutbolista inglés David Beckham.

Asimismo, la ex Spice Girl manifestó que quitarse los implantes le permitió: "mostrarme a través de sus colecciones (de moda)".

Beckham señaló que tras la separación de la agrupación musical, pasó años tratando de conseguir un propósito. “Después de las Spice Girls, pasé mucho tiempo buscando mi propósito, y no sabía cuál era. Así que supongo que por eso me vestía así. Había muchas extensiones de pelo, blusas ajustadas y bronceado artificial, aunque todavía lo uso”.

Documental

En la docuserie de Netflix, Victoria repasa la transición de ser una estrella pop a convertirse en un referente de la moda con su marca homónima, y también expone su gratitud al diseñador francés por ayudarla a encontrar su lugar en la industria de la alta costura.

"Roland vio algo, no sé qué, pero conectamos y él creyó en mí. Fue muy honesto y muy duro. No le importaba si me gustaba o no lo que decía; simplemente lo decía", comenta en el documental.

El proyecto se estrenó el 10 de octubre y aborda los altos y bajos de su trayectoria profesional.