lunes 13  de  octubre 2025
Crecen los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

La banda ni de la cantante han confirmado la información difundida por Javi de Hoyos, pero tampoco han salido portavoces a negarla

La cantautora española Amaia Montero.

La cantautora española Amaia Montero.

Europa Press/Sweetnocturna
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Nuevamente los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh toman fuerza, y esta vez con más solidez que en ocasiones anteriores, gracias a lo dicho por el periodista español Javi de Hoyos, quien advirtió que los planes para su reincorporación al grupo estaban cerrados desde hace semanas.

Según De Hoyos, el anuncio no se ha hecho oficial debido a temas de calendario y logística.

“A veces su situación no depende de lo que ellos quieren y tienen que esperar determinados tiempos”, dijo el presentador en un magazine televisivo, sugiriendo que existen acuerdos internos ya definidos, pero sujetos a los tiempos de la industria y la organización del grupo.

La banda ni de la cantante han confirmado esta información, pero tampoco han salido portavoces a negarla.

Esto aviva la expectativa entre los fans, quienes llevan años especulando con un reencuentro y que tras la salida de Leire Martínez han manifestado el deseo de que Amai vuelva.

Especulaciones

Hace seis meses, la cantautora Amaia Montero compartió con sus seguidores una enigmática fotografía que despertó el interés de muchos. Se trata de un retrato en blanco y negro en el que luce sonriente y parece acompañar a una serie de fotografías que previamente publicó en Instagram.

Sin embargo, el mensaje que acompaña a la imagen fue el detonante para que los rumores sobre su regreso a la banda La Oreja de Van Gogh volvieran a invadir las redes sociales.

"Y es que empiezo a pensar ………………………………….. olvidar", reza la publicación.

La frase hace referencia a la popular canción de la agrupación Rosas.

"Y es que empiezo a pensar/ Que el amor verdadero es tan solo el primero/ Y es que empiezo a sospechar/ Que los demás son solo para olvidar", dice la pieza que integra el álbum Lo que te conté mientras te hacías dormida (2003).

Aunque muchos han especulado al respecto, ni la banda ni Montero han confirmado el supuesto regreso.

