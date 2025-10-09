Brooklyn Beckham, el gran ausente en la premier del documental de Victoria

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol David Beckham y la diseñadora de moda inglesa Victoria Beckham posan junto a sus hijos Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham a su llegada para asistir al estreno mundial de la serie documental de tres partes Victoria Beckham en The Curzon Mayfair en Londres el 8 de octubre de 2025.

MAIMI.- Londres se visitó de gala para la premier del documental de Netflix Victoria Beckham , pieza audiovisual en la que la diseñadora de moda y empresaria, se sincera sobre los altos y bajos de su trayectoria profesional. Durante la velada, la celebrity estuvo acompañada de su esposo David Beckham y sus hijos, Romeo (23) Cruz (20) y Harper (14).

Sin embargo, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, una vez estuvieron ausentes, lo que evidencia que la relación entre las partes continúa quebrada. La pareja tampoco estuvo presente hace una semana en el desfile de Victoria en la Semana de la Moda de París.

Los rumores de tensión entre la pareja han estado presentes desde la boda original en 2022, cuando trascendió que la diseñadora habría interrumpido el primer baile de los recién casados, provocando un momento incómodo para Nicola. Desde entonces, fuentes cercanas a la pareja han revelado desacuerdos constantes entre ambas familias, especialmente en torno a la independencia del matrimonio y la influencia de los Beckham en la vida de Brooklyn.

Pese a la ausencia, la socialité dedicó un emotivo discurso previo a la premiere del documental, en el que agradeció a su familia y especialmente a sus hijos, sin hacer excepciones.

"Gracias a mis hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper. Gracias a mi marido por convencerme… y luego obligarme, sin darme opción alguna. Quiero dar las gracias a mis padres, por todo, y también a mi hermano y a mi hermana", dijo conteniendo la emoción sobre el escenario del cine The Curzon Mayfair.

También agradeció a las Spice Girls, Geri Halliwell, Emma Bunton y Melanie Chisholm, amigas y compañeras de la agrupación, por asistir al estreno. Aunque Melanie Brown no pudo estar presente por compromisos laborales, se hizo sentir enviándole a Victoria un ramo de flores.

"Las quiero", dijo la diseñadora.

Orgullo

Durante el evento, Victoria lució un conjunto blanco de falda con abertura lateral, blusa y blazer, además y unas sandalias de tacón negras.

En sus palabras, la empresaria manifestó que la realización de la docuserie la ayudó a darse cuenta de todo lo que ha logrado.

"Me ha ayudado, por fin, a sentirme realmente orgullosa de todo lo que he conseguido y a darme cuenta de que soy suficiente. Suelo vivir muy centrada en el presente, siempre mirando hacia adelante. Soy muy ambiciosa, sueño en grande, muchísimo, pero este proceso me obligó a detenerme, a reflexionar y mirar todo mi recorrido hasta ahora, y ha sido una experiencia muy emocional. Nunca lo había hecho antes", manifestó.

"Sinceramente, creo que ha sido como un año de terapia intensiva, y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas".

Tony y Jackie Adams, padres de Victoria, Louise Adams, su hermana menor, y Tallulah, su sobrina, posaron junto a Victoria orgullosos.

De igual forma, la actriz y empresaria Eva Longoria, con quien mantiene una sólida amistad, estuvo en la premiere.