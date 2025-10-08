Victoria Beckham estrena serie documental en Netflix

La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

LONDRES.- Victoria Beckham , exintegrante del grupo musical Spice Girls y ahora diseñadora de moda y empresaria, se sincera sobre los altos y bajos de su trayectoria en una nueva serie documental para Netflix . El proyecto cuenta con tres partes y está dirigido por la estadounidense Nadia Hallgren, realizadora de un documental sobre Michelle Obama en 2020.

En este documental, la británica, habitualmente percibida como fría y distante, se abre sobre su trayectoria y los obstáculos que la han formado, así explicó ella misma en Instagram.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

ACTIVISMO Miss Universe y Fundación Aromas Sembrando Sonrisas se unen a favor de la niñez

"La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!" escribió con humor en el tráiler oficial del documental.

Embed

La empresaria de 51 años se describe como una chica torpe que quería 'desesperadamente' ser amada. También relata su difícil entrada en el mundo de la moda tras la disolución de las Spice Girls.

"La gente pensaba: es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?", cuenta la excantante, madre de cuatro hijos, esposa del igualmente célebre exfutbolista David Beckham, y hoy reconocida diseñadora al frente de un imperio valorado en varias decenas de millones de dólares.

Figuras emblemáticas de la moda, como la exdirectora de Vogue USA Anna Wintour o el diseñador Tom Ford, hablan en la serie, producida por Studio 99, la empresa de su marido, David Beckham.

La serie se estrena este jueves 9 de octubre, dos años después del documental de Netflix dedicado a David Beckham, que batió récords de audiencia en el Reino Unido, según la plataforma.

David Beckham es también copropietario del club estadounidense de fútbol Inter de Miami, donde juega el astro argentino Leo Messi.