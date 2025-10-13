lunes 13  de  octubre 2025
Myrka Dellanos rompe el silencio tras salida de Telemundo

La presentadora compartió una reflexión sobre cómo percibe este paso en su trayectoria, aseverando que confía en los planes de Dios

Myrka Dellanos en la Alfombra Roja de la gala St. Jude Children's Research Hospital.

Myrka Dellanos en la Alfombra Roja de la gala St. Jude Children's Research Hospital. 

Sureidy Rodríguez/DLA
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La despedida de Myrka Dellanos de la pantalla de Telemundo no solo tomó por sorpresa a los seguidores de La Mesa Caliente, programa que conducía; también, dicen fuentes cercanas a la periodista, fue una decisión que la dejó desconcertada.

Sin embargo, tras unos días de silencio, la presentadora ha compartido el canal de difusión de Instagram una reflexión sobre cómo percibe este nuevo paso en su trayectoria, aseverando que se encuentra tranquila porque confía en los planes de Dios.

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo
“Espero que sepas que no importa lo que esté pasando en tu vida, no te desanimes porque Dios promete que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Definitivamente yo lo aprendo cada vez que atravieso un momento difícil se me hace más y más evidente que Dios no me abandona, que Dios no me deja, que Dios me ama y que sus planes son perfectos”, dijo en un audio.

“Pensamos nosotros que tenemos la solución a todo, que nuestros sueños tal vez son lo mejor para nosotros, pero en realidad Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Muchas veces lo que vemos como un fracaso es un rescate de la mano de Dios, así que agradezco yo en todas situaciones todo lo que atravieso, le doy gracias a Dios y espero que tú también. Bendiciones”, concluyó.

Salida

La información sobre el despido de Myrka fue confirmada el miércoles 8 de octubre por fuentes cercanas a la revista People en Español, quienes aseveraron que la presentadora fue llamada por Recursos Humanos horas antes de iniciar el programa y se le informó que no continuaría en el canal.

Giselle Blondet anunció la salida de Myrka Dellanos durante la transmisión. "Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La Mesa Caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación", dijo Blondet, acompañada en el set por Verónica Bastos, Andrea Meza y Cristina Porta.

"Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda alguna, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos", añadió la puertorriqueña.

Tras hacerse público, Dellanos compartió en las historias de Instagram un mensaje en inglés que los internautas interpretaron como la forma en la que está haciendo frente a esta situación.

"Octubre será tu momento crucial", reza la imagen compartida en la red social y que posteriormente está acompañada del salmo de los romanos, versículo 8:28: "Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará porqué (pasó)".

