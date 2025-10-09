El guiño de Kate Middleton a Victoria Beckham el día del estreno de su docuserie

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.

MIAMI.- Kate Middlenton tuvo un sutil gesto en apoyo a Victoria Beckham el día del estreno del documental de la empresaria. La esposa del príncipe William visitó el Home-Start en Oxford, donde se realizó una actividad para promover una iniciativa del Centro para la Primera Infancia.

Durante la cita, en la que se presentaron filmes de dibujos animados que buscan apoyar el desarrollo de las habilidades socioemocionales de las familias durante la primera infancia, la princesa de Gales lució un elegante traje verde oliva, con una blusa verde a juego y un collar dorado, diseñado por Victoria.

La selección de Kate se ha interpretado como un homenaje a la celebridad británica en el día del lanzamiento de la docuserie de Netflix Victoria Beckham, el cual explora los altos y bajos de su trayectoria profesional.

Programa

El programa que Kate Middleton promueve destaca la familia y la importancia de que los niños crezcan en espacios seguros y amorosos.

En el centro, conversó con padres y voluntarios sobre cómo los filmes que se presentaron ilustran interacciones enriquecedoras y ayudan a los niños a desarrollar habilidades para afrontar los desafíos en el futuro.

Además, también participó en una sesión de capacitación para voluntarios, donde se exploró cómo las películas pueden usarse en grupos de apoyo familiar, fortaleciendo los vínculos entre padres e hijos pequeños; y en una sesión de Stay an Play, una dinámica en donde las familias se disfrazaron, hicieron modelos con plastilina, representaron fiestas de té e hicieron manualidades, mientras recibían orientación del personal especializado de Home-Start.

Home-Start Oxford forma parte de una red de 175 organizaciones benéficas que apoyan a más de 60.000 familias en todo el Reino Unido.