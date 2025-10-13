lunes 13  de  octubre 2025
Fin de la guerra

EEUU, Egipto, Catar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

"El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas", declaró Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que "se va a cumplir"

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh en la ciudad turística del Mar Rojo en Egipto, Sharm el-Sheikh, el 13 de octubre de 2025.

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh en la ciudad turística del Mar Rojo en Egipto, Sharm el-Sheikh, el 13 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL CAIRO — El ambicioso plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, una iniciativa que ha propiciado hasta el momento la liberación de los últimos rehenes israelíes que llevaban secuestrados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, fue firmado este lunes en una ceremonia en Sharm el Sheij, Egipto.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron el lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas", declaró Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que "se va a cumplir", pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante una breve cumbre internacional sobre Gaza en el balneario egipcio de Sharm el Sheij.

Apoyo internacional

"Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio", afirmó Trump en un discurso dirigido a los mandatarios internacionales reunidos en la cumbre sobre Gaza.

"Han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto", destacó el presidente Trump durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que ha dedicado elogios a los presidentes de Egipto y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

"Quiero dar las gracias al Estado de Qatar por sus esfuerzos y a su emir, un líder increíble", afirmó antes de referirse a Erdogan, "cuyo país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo".

"El presidente Erdogan es un hombre increíble y le doy las gracias por su maravillosa amistad", añadió. Por último, mencionó al dirigente egipcio, Al Sisi, "líder de un país con una civilización de 6.000 años". "El acuerdo entre Israel y Hamás se mantendrá", sentenció.

Detrás se han situado los más de 20 líderes que han acudido a dar su apoyo a este acto, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les agradeció su presencia. "Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy", declaró.

Trump señaló que la cuestión de la entrega de los cuerpos de rehenes retenidos aún por las milicias gazatíes "está aún pendiente", al tiempo que indicó que hay "operaciones en marcha para localizar los cuerpos".

Reconstrucción de Gaza

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi dijo que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de cese el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos.

"Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo", dijo Al Sisi en la cumbre sobre Gaza en la ciudad de Sharm el Sheij.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

