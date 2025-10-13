Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.

JERUSALÉN — Los últimos rehenes vivos en manos de Hamás regresaron este lunes a Israel tras más de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza , en virtud del acuerdo de tregua auspiciado por Donald Trump.

En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente Donald Trump celebró el alto al fuego como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, sino "el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente".

"Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa", escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores tras anunciarse la liberación de los últimos rehenes israelíes con vida, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Su liberación fue recibida con gritos de júbilo y lágrimas de emoción en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, donde se reunieron miles de personas.

También hubo vítores y abrazos en Ramala, en Cisjordania ocupada, y en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, cuando llegaron los primeros autobuses con los presos palestinos liberados, como estipula el acuerdo de tregua.

Ovación a Trump

La primera fase del pacto de cese el fuego entre Israel y Hamás preveía el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza —20 vivos y 28 fallecidos— por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes acusados de terrorismo.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia de Trump y otros dirigentes mundiales.

Trump recibió una ovación de varios minutos en la Knéset, el Parlamento israelí, durante una breve visita al país antes de viajar a Egipto.

Se acabó "la larga y dolorosa pesadilla" de la guerra en Gaza, declaró el mandatario estadounidense, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

En su discurso, Trump también instó a los palestinos a "alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia".

"La guerra terminó"

En la concentración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Ronny Edry, un profesor de 54 años, dijo: "Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años".

Pero también mencionó "la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra" del lado israelí.

Un primer grupo de siete rehenes vivos fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja por la mañana, y seguido de otro de 13 personas.

Hamás también debe entregar los cuerpos de 28 secuestrados fallecidos, pero según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, solo devolverá el lunes cuatro cadáveres.

"Esto representa un incumplimiento flagrante del acuerdo por parte de Hamás", denunciaron.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump insistió en que "la guerra terminó".

Netanyahu afirmó el domingo que Israel logró "enormes victorias" en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió de que "la lucha no ha terminado".

Cumbre sobre Gaza

Después de Israel, Trump se trasladará a Sharm el Sheij para presidir junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, una cumbre sobre Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Ni Netanyahu ni Hamás estarán presentes. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, sí asistirá al encuentro.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de tregua deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por los mediadores "Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía".

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la Franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la que Hamás será excluido de ejercer el poder en Gaza, donde gobierna desde 2007, y también contempla un desarme del movimiento islamista.

El plan señala que el gobierno será confiado a "un comité palestino tecnocrático y apolítico" bajo "la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición" dirigido por Trump.

En Gaza, miles de palestinos desplazados emprendieron en los últimos días el regreso a casa, en medio de un paisaje de ruinas.

Algunos camiones con ayuda humanitaria entraron al territorio, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron saqueos por personas hambrientas.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes.

FUENTE: Con informaciòn de AFP