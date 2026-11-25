La región vinícola de Alemania ha obtenido un nuevo reconocimiento internacional después de que Schloss Johannisberg, una prestigiosa finca del Rheingau, fuera elegida como el mejor viñedo del mundo en la clasificación The 50 Best Vineyards de 2026, organizada por la compañía británica de medios William Reed.

La clasificación, basada en los votos de más de 700 conocedores de vino y viajes, reconoce la experiencia general de los visitantes por encima de la calidad de vinos. La distinción refleja, por tanto, el atractivo de las visitas a los viñedos, incluidos sus entornos históricos, culturales y paisajísticos.

Situada en el Rheingau, Schloss Johannisberg está especialmente vinculada a la variedad Riesling y es considerada una de las fincas vinícolas históricas de Alemania.

El reconocimiento también pone de relieve un país cuya tradición vitivinícola se extiende por 13 regiones diferenciadas, cada una marcada por sus propios paisajes, tradiciones y gastronomía local.

Al consultar la base de datos de Oficina Nacional Alemana de Turismo vemos que, a lo largo del Mosela, los viñedos ocupan empinadas laderas que dominan el río y sus históricas localidades. El Rheingau, por su parte, combina antiguas fincas vinícolas con vistas al valle del Rin, mientras que el Palatinado es conocido por sus rutas del vino y sus pueblos.

En Baden, los viñedos se integran en los paisajes de la Selva Negra, mientras que Franconia mantiene una cultura vinícola propia, vinculada a sus especialidades regionales. El Ahr ha ganado reputación por su Spätburgunder, o Pinot Noir, mientras que Rheinhessen, Nahe, Mittelrhein y Württemberg ofrecen otras expresiones de la diversidad vitivinícola alemana.

Las zonas vinícolas del país también se extienden por el este de Alemania, donde Sajonia y Saale-Unstrut representan destinos menos conocidos por los visitantes internacionales. La Hessische Bergstraße completa el conjunto de las 13 regiones vinícolas del país.

Más allá de la degustación de vinos

El turismo enológico en Alemania va más allá de las visitas a bodegas y las catas de vino. Los viajeros pueden recorrer senderos entre viñedos, pedalear por valles fluviales, asistir a festivales tradicionales del vino y degustar platos regionales.

La combinación de vino, gastronomía y patrimonio cultural también constituye uno de los ejes de la campaña global de 2026 de la Oficina Nacional Alemana de Turismo, Culinary Germany, que destaca las tradiciones culinarias del país y a las personas que las mantienen vivas.

La clasificación de 2026 sitúa a Schloss Johannisberg en el centro de este interés internacional y, al mismo tiempo, subraya la diversidad de los destinos vinícolas de Alemania.