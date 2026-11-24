La aparición de Clara Vegas recibió los aplausos del público en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde desfilaron las representantes de más de un centenar de países.

La organización Miss Universo divulgó el lunes 23 de noviembre un video con los 15 trajes más votados tras el desfile de traje típico o nacional realizado el 21 de noviembre, entre los que figura el diseño que lució Clara Vegas en representación de Venezuela: "El Triunfo de la Inspiranza: La Corona y la Victoria que nos Une".

El vestuario, ideado por Carlos Hernández, incorporó los colores de la bandera nacional y diversos elementos alusivos al béisbol, entre ellos un bate dorado. La corona del conjunto también incluyó una figura del trofeo del torneo internacional, integrando uno de los eventos deportivos más importantes del año con la identidad venezolana.

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La organización Miss Venezuela definió la creación como muestra de "un año de contrastes" para el país y destacó su mensaje simbólico en redes sociales.

"Este traje es una declaración de que, sin importar cuán fuerte sea el temblor, el corazón de Venezuela siempre sabrá cómo batear un jonrón de esperanza, recordándole al universo que los venezolanos están hechos de fe, unión y un espíritu que jamás se da por vencido".

En el video publicado por Miss Universo también se destacan los trajes de Nicaragua, Honduras, Camboya, Kazajistán, Chile, República Dominicana, Nigeria, Bangladesh, Cuba, Filipinas, Myanmar y Costa Rica.

Todo listo para la gala final

La gala final de la edición número 75 del Miss Universo se celebra en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, este martes 24 de noviembre. En esta edición compiten 116 candidatas.

Clara Vegas buscará lograr la octava corona para Venezuela, país que cuenta con siete títulos en el certamen y cuyo último triunfo fue hace 13 años, cuando Gabriela Isler ganó en Moscú, Rusia.