MIAMI. - La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes una resolución que insta al Gobierno del presidente José Antonio Kast a respaldar la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen comunista de Cuba, un paso que representa uno de los avances en las gestiones emprendidas desde hace casi una década por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Comisión Internacional Justicia Cuba.

La iniciativa, impulsada por la diputada del Partido Republicano de Chile Chiara Barchiesi obtuvo 88 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones, con el respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas chilenas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN La SIP reclama a Cuba la liberación inmediata del periodista Henry Constantín

HOMENAJE La Asociación Demócrata Cristiana de Cuba rinde homenaje a Huber Matos al instar seguir sus pasos

La Resolución N.º 125, presentada en mayo de este año, solicita al mandatario chileno que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, condene las violaciones de los derechos humanos en Cuba y coordine esfuerzos diplomáticos con otros Estados democráticos y organismos internacionales para promover la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.

Asimismo, el documento contempla la creación de una instancia judicial que examine los crímenes atribuidos a las autoridades de la isla no solo contra la población cubana, sino también contra ciudadanos de otras naciones.

Un deber ético y humanitario

Durante su intervención ante el pleno legislativo, Barchiesi defendió la iniciativa como una responsabilidad moral de Chile frente a las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales en Cuba.

«No estamos hablando de diferencias ideológicas, sino de violaciones graves y sistemáticas: torturas, encarcelamientos políticos, destierro, persecución religiosa, desapariciones y represión contra quienes intentan ejercer derechos fundamentales», aseveró.

La legisladora sostuvo que la defensa de los derechos humanos debe prevalecer sobre las afinidades políticas y exhortó a sus colegas a enviar una señal de solidaridad a los cubanos.

«Nuestro país no puede permanecer en silencio cuando un pueblo hermano clama por justicia y cuando existen antecedentes sólidos que exigen una respuesta diplomática clara y firme», subrayó.

La parlamentaria Catalina Del Real también se destacó entre las voces que defendieron la propuesta, según la ARC.

La diputada Chiara Barchiesi se reúne con el expreso político cubano Luis Zúñiga y el politólogo Paul Sfeir, entre otros. CORTESÍA: ARC

Casi una década de gestiones internacionales

La aprobación de la resolución es resultado de un prolongado trabajo de documentación, investigación y acercamiento a gobiernos y organismos internacionales, impulsado por la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, conocida como Justicia Cuba, con el acompañamiento de la ARC.

Constituida el 27 de marzo de 2017 por especialistas y defensores de los derechos humanos de diez países, la comisión realizó su primera audiencia pública en Miami en julio de ese año, bajo la presidencia del jurista mexicano René Bolio.

En esa oportunidad, Bolio explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que el propósito era preparar expedientes judiciales para identificar a los presuntos responsables de delitos cometidos tanto en Cuba como en otros países.

Desde sus comienzos, la comisión contó con la colaboración del Directorio Democrático Cubano, integrante de la ARC, en labores de apoyo logístico y establecimiento de contactos con víctimas.

El 7 de diciembre de 2018, durante una conferencia celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, Bolio planteó la constitución de un tribunal internacional ad hoc, iniciativa que recibió el respaldo del entonces secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro.

Los esfuerzos se extendieron posteriormente a Costa Rica, donde en 2019 un grupo de once diputados presentó una propuesta para que ese país acogiera una instancia judicial especializada en los crímenes atribuidos al castrismo.

En mayo de 2026, durante una conferencia de prensa de la ARC en Miami, Bolio y Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la coalición opositora, presentaron los alcances de la iniciativa chilena, como informó entonces DIARIO LAS AMÉRICAS.

Justicia Cuba asegura haber identificado a 43 integrantes de la estructura de poder de la isla presuntamente vinculados con crímenes de lesa humanidad, cuyos casos podrían ser sometidos a examen judicial.

Audiencia pública de la Comisión Justicia Cuba en la sede de la OEA, en Washington DANIEL CASTROPÉ

La reacción desde Miami

En un comunicado divulgado este martes, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su respaldo irrestricto a la decisión de los legisladores chilenos y la calificó como «una importante victoria de la justicia y una condena al sistema represivo instaurado en la isla».

La coalición de organizaciones opositoras destacó su participación en las gestiones que permitieron llevar la propuesta al escenario parlamentario chileno y agradeció el compromiso de quienes promovieron su aprobación.

«La Asamblea de la Resistencia Cubana ha dedicado un enorme y largo esfuerzo para que esta Resolución pudiera convertirse en realidad y que el pueblo cubano vea que la justicia comienza a ser real, hoy en otras tierras solidarias, y mañana en Cuba», manifestó.

La ARC consideró que la eventual constitución del tribunal enviaría un mensaje a las autoridades cubanas, particularmente a los integrantes de los cuerpos represivos, acerca de las responsabilidades penales que podrían afrontar por sus actuaciones.

Por su parte, el expreso político Luis Zúñiga, miembro del Secretariado de la ARC, estuvo presente durante la votación en Chile y calificó el resultado como «una victoria moral», en declaraciones a Martí Noticias.

El camino hacia la justicia internacional

La resolución chilena invoca como precedentes jurídicos los tribunales de Núremberg y Tokio, establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, así como las instancias especiales constituidas para juzgar crímenes en la antigua Yugoslavia, Ruanda, Camboya y Sierra Leona.

También hace referencia al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, y recoge las investigaciones de Justicia Cuba sobre encarcelamientos políticos, persecución religiosa, torturas, ejecuciones y desplazamientos forzosos.

La decisión de la Cámara de Diputados no supone la constitución inmediata del tribunal, pero traslada al Ejecutivo chileno la petición de impulsar las gestiones necesarias para avanzar hacia ese objetivo.

Entre los aspectos pendientes figuran la definición de su jurisdicción, los mecanismos de cooperación entre Estados y el instrumento jurídico que permitiría establecer esa instancia internacional.

Entretanto, las organizaciones promotoras de la iniciativa esperan que el respaldo parlamentario chileno contribuya a sumar voluntades en otros países y abrir una vía judicial para las víctimas de décadas de represión en Cuba.