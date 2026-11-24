Brickell es una de las calles más congestionadas de Miami en hora pico.

MIAMI. - Unos 81.5 millones de estadounidenses viajarán por carretera al menos 50 millas desde su casa por Acción de Gracias, entre este martes 24 y el lunes 30 de noviembre, según AAA, que sitúa a Florida al frente de los destinos nacionales, con Orlando, Fort Lauderdale y Miami en los tres primeros lugares.

La cifra es 0.1% menor que la del año pasado, cuando viajaron 81.6 millones de personas. Son unos 121,000 viajeros menos. Con este descenso termina una racha de tres años de récords en Acción de Gracias que empezó en 2023.

AL ALZA Precio de la gasolina en Florida aumenta 20 centavos previo a Acción de Gracias

"Después de tres años de cifras récord, el número de viajeros es ligeramente menor, en parte por el aumento de los costos de viaje este año", dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel. Añadió que los viajeros no notarán mucha diferencia en las carreteras ni en los aeropuertos, porque los volúmenes previstos siguen cerca de niveles récord.

Florida se desplazarán unas 4.6 millones de viajeros

AAA proyecta que 4.62 millones de floridanos viajarán más de 50 millas por Acción de Gracias, un 0.2% menos que el año pasado, unos 10,000 viajeros menos. La gran mayoría irá por carretera. Es decir, más de 4.23 millones harán el viaje en auto, unos 290,000 volarán y 92,000 viajarán en crucero, autobús, tren u otros medios. La cifra de pasajeros aéreos baja un 1.1%.

Viajes por carretera en Acción de Gracias: gasolina en máximos

AAA calcula que 72.9 millones de personas viajarán en auto, frente a 73.1 millones el año pasado. La organización atribuye la baja de 200,000 viajeros, en parte, a los precios récord de la gasolina en esta temporada. Agosto, septiembre y octubre marcaron récords mensuales, en noviembre el precio ha ido bajando durante tres semanas consecutivas para situarse, hoy martes 24, en $3.42 el galón en Florida, mientras que a nivel nacional promedia $3.61.

El promedio nacional nunca ha pasado de $4 por galón en un Día de Acción de Gracias. El máximo fue de $3.58, en 2022.

Casi el 90% de los viajeros usará la carretera. El año pasado, AAA atendió más de medio millón de llamadas de asistencia en carretera durante el feriado.

Alquiler de autos

Hertz, socio de AAA, prevé que el martes y el miércoles antes del feriado sean los días con más recogidas de vehículos. Orlando, Phoenix, Las Vegas, Atlanta y Denver son las ciudades con más demanda según las reservas.

Vuelos de Acción de Gracias: boletos 17% más caros

AAA proyecta 5.96 millones de pasajeros en vuelos nacionales, 0.2% menos que en 2025. Según los datos de reservas de AAA, un boleto de ida y vuelta cuesta en promedio $800, un 17% más que el año pasado.

Los viajes en autobús, tren y crucero suben un 4.1%, hasta 2.6 millones de personas.

Destinos más populares: Florida a la cabeza

Entre los miembros de AAA que reservaron con AAA Travel, los cinco destinos nacionales principales son Orlando, Fort Lauderdale, Miami, Anaheim/Los Ángeles y Nueva York. Tampa ocupa el sexto lugar. AAA lo atribuye a los parques temáticos y los cruceros.

En el extranjero, los primeros puestos son para Budapest, Cancún, París, Barcelona y Puerto Vallarta.

Mejores horas para viajar por carretera

La firma INRIX prevé que los días de más tráfico serán el martes y el miércoles a la ida, y el domingo y el lunes al regreso. Las peores horas son por la tarde y al comienzo de la noche.

Martes 24: evitar de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.; salir antes de la 1:00 p. m.

evitar de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.; salir antes de la 1:00 p. m. Miércoles 25: evitar de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.; salir antes del mediodía.

evitar de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.; salir antes del mediodía. Jueves 26: tráfico mínimo.

tráfico mínimo. Sábado 28 y domingo 29: evitar desde el mediodía; salir antes de las 11:00 a. m.

evitar desde el mediodía; salir antes de las 11:00 a. m. Lunes 30: evitar de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Florida: la I-75 hacia Gainesville la más congestionada

En Florida, la ruta con más congestión prevista por INRIX es la de Tampa a Gainesville por la I-75 Norte. El momento más crítico será el sábado 28 a las 3:00 p. m., cuando el viaje podría tomar 2 horas y 50 minutos, un 73% más que en un día normal.

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FUENTE: AAA