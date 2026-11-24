Oficina de la Administración del Seguro Social de EEUU (imagen referencial).

MIAMI. -El Seguro Social está listo para dar a sus beneficiarios el pago de diciembre próximo, pero solo algunos de ellos podrán cobrar ese mes, por adelantado, los montos con un incremento derivado del ajuste al costo de la vida ( COLA , por sus siglas en inglés) que corresponde a enero de 2027.

El aumento previsto es de un 3.6 %, se informó.

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La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) como cada mes dio a conocer el calendario de los pagos a los jubilados y sobrevivientes, entre otros, según la fecha de nacimiento y el tipo de beneficio que reciben.

Según lo dispuesto por la SSA, recibirán su primer pago de diciembre aquellos que presentaron su solicitud entre julio y este mes de noviembre de 2026, se informó.

Los montos se calculan de manera individual.

¿Quiénes reciben pago en diciembre?

De esta manera, los beneficiarios nacidos del 1 al 10 cobrarán su primer pago el miércoles 9 de diciembre.

Las personas nacidas del 11 al 20 obtendrán su primer depósito el miércoles 16 de diciembre.

Y aquellos que nacieron del 21 al 31 recibirán el beneficio el miércoles 23 de diciembre.

No obstante, la SAA dio una buena noticia a algunos de los beneficiarios en particular que podrán recibir en diciembre pagos con el aumento por el COLA que tocaba en enero de 2027.

Lo que deben saber

Está previsto que los beneficiarios que cobren primero su pago con el aumento son aquellos amparados con la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), quienes comenzaron a recibir los montos antes de mayo de 1997.

También, las personas que reciben los beneficios de la SSI y del Seguro Social en un mismo mes, uno de la SSI y otro del Seguro Social.

Esto se debe a que son feriados los primeros días de 2027 en que la SSA tenía previsto hacer los pagos con el aumento, según el calendario.

De esta manera, los beneficios de la SSI que correspondía pagar el feriado de Año Nuevo, el 1 de enero del 2027, se adelantan al jueves 31 de diciembre del 2026.

Otros beneficiarios

También, las personas que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997 podrán cobrar su pago con aumento el jueves 31 de diciembre del 2026, debido a que el día asignado es el 3 de enero de 2027 y es domingo.

Además, los beneficiarios a quienes corresponde recibir los dos pagos los recibirán al mismo tiempo el 31 de diciembre de 2026 por adelantado.

Y es que la SSA establece que si un pago cae en día feriado o fin de semana, de acuerdo con el calendario, se adelanta al primer día hábil.

FUENTE: Con informción de as.com; cronista.com