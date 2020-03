Esos son los nombres que se mantienen en un plantel que perdió "por problemas de traslados y afectaciones en sus países" a Enrique Bunbury, Fangoria, Vetusta Morla, All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man y Usted Señálemelo.

Guns n' Roses.jpg Esta gira tendrá lugar justo después de la gira europea del grupo durante la primavera. Alfredo Rodríguez/Musicazul/Europa Press

La organización del festival, que tiene lugar en el mastodóntico Foro Sol de Ciudad de México, decidió seguir adelante con su 21 edición a pesar de que en el resto del mundo ya se han cancelado grandes eventos como el Tomorrowland de Francia, el Ultra Music de Miami, el Coachella de California, el Viña Rock de España o los Lollapalooza de Argentina y Chile.

En el momento de tomar la decisión de seguir adelante en coordinación con las autoridades, México se mantiene en la fase 1 de propagación del coronavirus. Por lo tanto, se opta por continuar adoptando medidas como tomar la temperatura a los asistentes, ofrecer más gel antibacteriano e informar puntualmente de la situación por las pantallas.

Sin embargo y como es lógico, en las redes sociales del festival el debate está abierto y son muchos los que piden que se cancele el festival por seguridad y responsabilidad social. Como respuesta a esta preocupación, el Vive Latino canceló las firmas de autógrafos que tenía programadas como "medida de higiene y seguridad".

El grupo español Vetusta Morla explicó que "el respeto y el cariño" hacia el pueblo mexicano en general y hacia los demás artistas y equipos de trabajo les "obliga a actuar de manera responsable y cancelar" su presenetacio*n prevista para este sábado 14 de marzo.