Vivian Sleiman sobre "Terapia Intensiva": "Ha sido un reto para mí"

Terapia intensiva es una novela basada en hechos reales, que documenta de manera científica el milagro de la vida, así como una serie de hechos sin precedentes que marcan la vida de Soad para siempre. Es, además, una historia que alza el grito de la libertad en favor de los derechos humanos de la mujer, exaltando su valor y significado y mostrando todo lo que mujeres como ella callan por temor o muchas veces por no tener adónde ir. Soad, quien intentó suicidarse en dos oportunidades y solo pedía una salida del viacrucis en el que vivía, luchó por su vida con lo único que le quedaba en el alma: la fe.

Y al tocar temas como las vicisitudes que pasan las mujeres cuando son maltratadas física y verbalmente, Vivian Sleiman plantea que es necesario seguir luchando por el respeto y valor de la mujer.

"Alzar los derechos hacia la mujer, no tener miedo, reivindicar nuestro poder, pero sobre nosotras mismas. Nuestro poder no se basa sobre el hombre sino sobre nosotras mismas. No permitirnos muchas cosas; a veces, simplemente los responsables somos nosotros mismos... hay mujeres que no tienen adónde ir y por eso toleran, por miedo y por no tener adónde recurrir", enfatizó la venezolana, quien tiene como influencia literaria a las escritoras Isabel Allende, Conny Méndez, Agatha Christie, entre otras.

"Con este libro, hoy en día no me muevo sin la fe"

Vivian Sleiman define Terapia Intensiva como el milagro de la vida, sin caer en religiones. Pero este texto no solo supuso para la autora un reto, también dejó en ella un aprendizaje personal: vivir bajo la fe.

"Hoy en día la fe es todo, hay un antes y un después. Con este libro, hoy en día no me muevo sin la fe", dijo. "Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta hambre de fe. La gente necesita reencontrarse con esa fe porque se ha perdido muchísimo, se ha perdido el valor de la creencia, se ha perdido mucho la integridad y pienso que este es un libro muy importante para todas aquellas personas, incluso para los agnósticos", agregó.

Un ejemplo de esta fe se extrapola en cómo inició y finalizó la escritura del texto.

"El final del libro lo escribí en la cocina, mientras hacía sopa de pollo, mientras se me derramaba el café; allí (en la cocina), fue donde escribí el final del libro, en ese centro de acopio... (pero) comencé a escribirlo en mi cuarto, en medio del COVID", recordó la nieta del barbero del rey Faisal de Arabia Saudita, quien aseguró que por ahora hará una pausa en la escritura; sin embargo, Terapia Intensiva no será su última producción literaria.

"Todavía estoy como en catarsis. Ahorita necesito un respiro porque ha sido muy fuerte... yo sé que voy a seguir escribiendo libros para no seguir viendo cómo pasa mi vida por al frente de mis ojos", aseveró Vivian Sleima.

Aval de la ciencia

Terapia Intensiva, además, ha sido documentado por el neurocirujano Ernesto Carvallo Cruz, expresidente de la Unidad Venezolana de Neurocirugía y actual jefe de neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), escuela José María Vargas y profesor activo en la UCV, quién narró su experiencia explícita borrando todos los cánones de la ciencia sin explicación aparente en toda su carrera médica.

Terapia intensiva se puede adquirir en amazon.com.