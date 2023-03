Libro profundiza sobre imperio criminal de El Tren de Aragua

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Ronna Rísquez para conocer algunos detalles de la producción de su libro y de la mega banda venezolana.

Eres una de las primeras periodistas venezolanas en comprender y documentar el surgimiento de las redes delictivas, ¿cómo nace el interés por esta fuente?

Un poco más avanzada en mi carrera comencé por casualidad a cubrir informaciones que nosotros llamamos sucesos o la fuente policial. Allí, me fui involucrando con esta cobertura de los temas de violencia, me fui interesando más allá de la simple cobertura; me fui interesando por aprender y entender el fenómeno de la violencia, por qué Venezuela era uno de los países más violentos de la región, por qué las tasas de homicidios en Venezuela eran tan altas... me empecé a involucrar con este tema y, por supuesto, con algo que conecta con este tema de la violencia y la criminalidad que es la violación de Derechos Humanos.

Cuando comencé, en 2017, a trabajar en InSight Crime (fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe) también me fui inclinando y especializando más en lo que es el crimen organizado. Esto, además, me llevó a trabajar e investigar a los grupos armados no estatales que operan en Venezuela y en otros países de la región.

Básicamente quería explicar o entender el por qué de la violencia. Creo que eso nos ha definido como sociedad y quería entender el tema a mayor profundidad... porque no creo que la violencia exista porque sí; es decir, hay unas razones y eso era lo que yo andaba buscando cuando empecé a conseguir otras cosas.

Es por esas razones que termino conociendo e indagando más acerca de la mega banda El Tren de Aragua.

¿Cómo aparece el planteamiento de abordar este tema delictivo en un libro?

Desde hace mucho tiempo tenía la idea de hacer un libro que tuviera que ver con lo que ha sido mi área de investigación de los últimos años, que -como decía anteriormente- es la violencia, el crimen organizado y los Derechos Humanos. Pero en 2020 comienzo a identificar que hay unas particularidades en este grupo delictivo que no daban espacio en los reportajes periodísticos que estaba haciendo.

Estaba haciendo algunos reportajes de investigación periodística que tenían un foco, una hipótesis, etcétera; (pero) aunque habían elementos que tocaban a esta organización delictiva, pues la organización no era el foco de la investigación.

Entonces, por esa razón decidí que todo esto que estaba consiguiendo y que no tenía cabida en estos reportajes se podría recopilar en un libro. Allí, comencé a pensar en hacer el libro: conversé con un editor, este estuvo dispuesto a publicar el libro y empecé a trabajar en ello.

El texto plantea que fueron años de entrevistas a víctimas, perpetradores e investigadores dentro y fuera de Venezuela. En este proceso, ¿cuál fue el testimonio que más te impactó y por qué?

El testimonio que más me impactó y que fue como clave para también tomar la decisión de hacer el libro, fue el de una mujer que fue novia de uno de los miembros de El Tren de Aragua y que estuvo conviviendo con esta persona en la prisión; cuenta una serie de hechos que son impresionantes y absolutamente distópicos. Esto me pareció así como que: 'ya va, esto es como ella contaba la cosa, y yo me imaginaba una película'. Por lo que este fue uno de los personajes que más me impactó.

También hay otros personajes que estuvieron en la prisión de Tocorón (Centro Penitenciario de Aragua, en Venezuela), personas que estuvieron vinculadas a la organización delictiva, que sus testimonios e historias son bastante impactantes.

Operatividad en al menos ocho países de América Latina: "presencia muy puntualmente en las fronteras"

El Tren de Aragua está involucrado en más de 20 actividades ilícitas, ¿desde qué países opera?

El Tren de Aragua está involucrado en más de 20 actividades delictivas, negocios que le generan rentas; con estas actividades se sostiene toda la estructura.

Yo lo definiría hoy en día como una estructura mafiosa y está operando en al menos ocho países de América Latina: Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil. La operación es diferente en cada país; es decir, tiene aspectos similares, el modelo es similar, pero tiene algunas particularidades en cada caso porque no tiene la misma penetración y el mismo control en todos los países.

Lo que sí es importante y llamativo, y que hay que destacar, es que tienen presencia muy puntualmente en las fronteras de estos países.

¿Por qué el Tren de Aragua es la principal organización criminal detrás de las extorsiones?

Yo no tengo la certeza de que sea la principal organización detrás de las extorsiones, digamos que es muy probable que sí. Pero no dejemos de lado las organizaciones que operan en el estado Zulia (Venezuela), que son bastante poderosas y que son las que últimamente han figurado por ataques con granadas a comerciantes que supuestamente no les han pagado vacuna (dinero por extorsión).

Sin embargo, ciertamente El Tren de Aragua está implicado en extorsiones. La extorsión es uno de los delitos más importantes para esta organización, de hecho, el cobro de la causa -que es el cobro que se le hace a los propios presos para permitirles estar en la prisión y no ser atacados o no ser desterrados a áreas que son prácticamente inhabitables, es una forma de extorsión.

Luego, están distintas formas de extorsiones a comerciantes u otras formas de extorsiones que mostramos el año pasado (2022) en Pranes en las Grandes Ligas, que es la vinculación de, justamente, las bandas que operan en las prisiones y las firmas de los jugadores que son prospectos para estar en las Grandes Ligas.

Hay varias formas de extorsiones en las que definitivamente sí está involucrado El Tren de Aragua, y sí es uno de los delitos más importantes para esta organización.

Banda el tren de aragua-captura.jpeg La mega banda criminal El Tren de Aragua. Captura de pantalla/Reportaje Pranes en las Grandes Ligas

¿Habrá una segunda entrega del libro?

No sé todavía si habrá una segunda entrega del libro. Obviamente, siguen pasando cosas interesantes, vamos a evaluar qué cosas interesantes se puedan incluir o si valdría la pena hacer una edición con algunos agregados.

El Tren de Aragua se puede adquirir a través de la página web de la editorial Dahbar y en Amazon.com.