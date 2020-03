¿Volverá Daniel Radcliffe a la saga "Harry Potter"?

Según confesó Radcliffe a Variety, parece que una aparición en forma de flash forward en Animales Fantásticos no está, por el momento, en los planes del intérprete. "No me gusta decir que no a las cosas, pero no es algo que esté deseando. Siento que aquellas películas pasaron página y están bien sin nosotros. Estoy feliz con las cosas tal y como están. Me gusta cómo es mi vida ahora", declaró.