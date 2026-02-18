miércoles 18  de  febrero 2026
Estrellas de cine condenan silencio de La Berlinale sobre Gaza

Directores y actores declaran su discrepancia con los comentarios de Wim Wenders, y argumenta que el cine y la política no pueden separarse

Una persona pasa junto a un cartel iluminado del 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín, «Berlinale», en la Potsdamer Platz, el 11 de febrero de 2026.

Una persona pasa junto a un cartel iluminado del 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín, «Berlinale», en la Potsdamer Platz, el 11 de febrero de 2026.

AFP/John McDougall

BERLÍN.- Más de 80 personalidades del cine incluidos actores como Javier Bardem y Tilda Swinton firmaron una declaración de condena contra el festival de cine de Berlín para denunciar su "silencio" sobre Gaza y el "genocidio de los palestinos".

Los firmantes de la carta abierta, a la que tuvo acceso AFP este martes, afirman que están "consternados por el silencio institucional de la Berlinale" sobre el tema, después de que el presidente del jurado, el cineasta Wim Wenders, respondiera a una pregunta sobre Gaza la semana pasada llamando a "mantenerse al margen de la política".

Rechazo

La misiva firmada por directores como el brasileño Fernando Meirelles, el británico Mike Leigh y el estadounidense Adam McKay se declara su firme discrepancia con los comentarios de Wenders, ya que argumenta que el cine y la política no pueden separarse.

"De la misma forma que el festival se ha pronunciado claramente en el pasado sobre las atrocidades cometidas contra la población de Irán y Ucrania, pedimos a la Berlinale que cumpla con su deber moral y se oponga claramente al genocidio de Israel", añade la declaración.

Además, los firmantes precisan que van más allá de la postura de la Berlinale de no pronunciarse sobre la actuación de Israel en Gaza y quieren poner en relieve "el papel clave del Estado alemán en permitirla".

La guerra en Gaza comenzó con el ataque sin precedentes del movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 muertos. La ofensiva israelí en represalia dejó más de 70.000 muertos, según las autoridades de salud de este territorio gobernado por Hamás.

FUENTE: AFP

