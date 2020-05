"Weinstein me violó a los 17 años", dice demandante

La mujer, que vive en Tennessee, afirma que Weinstein estaba casi desnudo cuando ella entró a la habitación y tras violarla la amenazó. Agregó que le hizo entregarle su licencia para conducir y le dijo que nunca podría actuar, y que si lo delataba haría que sus asociados la lastimaran a ella y a su familia.

El abogado de Weinstein dijo que el ex productor de cine, que cumple una sentencia de 23 años en prisión tras haber sido declarado culpable de violación en febrero, planea defenderse de las nuevas denuncias, algunas de las cuales datan de antes de 1994.

El abogado Imran Ansari indicó que algunos casos habrían prescrito, aunque la mujer que afirma que fue violada cuando tenía 17 años demandó en una corte estatal bajo la ley de víctimas menores de edad de Nueva York, que abre una ventana para que personas demanden por abusos sufridos cuando eran menores, aunque haya sido décadas atrás.

Una ex modelo que dice que Weinstein abusó sexualmente de ella cuando tenía 16 años lo demandó en diciembre bajo esa ley, afirmando que no quería ser incluida en un acuerdo que dividiría 25 millones de dólares entre varias acusadoras porque la compensación no sería suficiente y porque no responsabilizaría a Weinstein y a sus asociados.

En la demanda del jueves otra mujer afirmó que Weinstein le metió la lengua en la boca y le tocó los pechos y la vagina mientras la inmovilizaba contra una puerta en un hotel durante el Festival de Cine de Cannes, en Francia, en 1984.

La mujer, ahora de 70 años y radicada en Ecuador, dice que un amigo que trabajaba con Weinstein le dijo que no hablara o pondría en su contra a la industria.

Las otras dos demandantes son una mujer de 38 años residente en Nueva York que acusa a Weinstein de haberla violado durante una supuesta junta de trabajo en un apartamento de Manhattan en 2008; y una mujer de 35 años residente en Hungría que afirma que el productor la obligó a practicarle sexo oral en una suite de hotel.

Las mujeres demandaron a Weinstein, su hermano y Miramax (la compañía fundada por ambos), así como a Disney, que fue dueña de Miramax y 10 empresas más. Como en otros casos, acusan a los demás involucrados de saber del comportamiento de Weinstein y permitirlo.

Weinstein, laureado con premios Oscar como productor de películas que incluyen “Shakespeare in Love” (“Shakespeare enamorado”), fue declarado culpable de violar a una aspirante a actriz en 2013 y practicarle sexo oral por la fuerza a una asistente de producción en 2006. Sus abogados han dicho que presentarán una apelación.

Los fiscales en Los Angeles buscaban acusarlo formalmente de violar a una mujer y abusar sexualmente de otra en 2013, pero este proceso está en pausa por la crisis del coronavirus.

Poco después de llegar a una prisión estatal en marzo, Weinstein dio positivo a una prueba del virus. "Ya se ha recuperado", afirmó su vocero.

La demanda del jueves no incluye los nombres de las mujeres. The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que sea su voluntad.