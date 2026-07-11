Wes Anderson reúne a Hollywood en homenaje a su cinematografía

El director estadounidense Wes Anderson posa durante un photocall de la película "The French Dispatch" en la 74 edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 13 de julio de 2021.

LOS ÁNGELES.- Wes Anderson ha reunido a músicos y estrellas de Hollywood para dar vida a su universo cinematográfico en un concierto en el Hollywood Bowl que recorrió algunas de las canciones más icónicas de su filmografía.

La noche del viernes tuvo a Bill Murray como maestro de ceremonias y al cantautor Beck como "el pegamento" del espectáculo, en palabras del actor Jason Schwartzman.

El concierto contó además con la participación de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) y del propio Anderson, a quien Murray presentó en el escenario como "el mustang salvaje de Texas".

El evento abrió con Obituary, del ganador del Óscar Alexandre Desplat para la película The French Dispatch, seguido de Ping Island/Lightning Strike, de Mark Mothersbaugh para The Life Aquatic with Steve Zissou (2004).

"La música que van a escuchar es la música de los gitanos. Dolor, alegría, risa, curiosidad", dijo Murray antes de presentar el primer tema.

"La familia de Wes Anderson se ha reunido aquí esta noche. Una familia de personas que han trabajado con él, que han interpretado y compuesto su música. Y estamos felices de tenerlos en esta reunión familiar", añadió el colaborador de larga data del director.

Asistentes

Entre el público destacaban quienes acudieron caracterizados como algunos de los personajes de Anderson.

El disfraz más recurrente fue el de Steve Zissou, con su característico gorro rojo y traje azul cielo inspirados en el oceanógrafo Jacques Cousteau; aunque también podían verse el boy scout Sam Shakusky, de 'Moonrise Kingdom', o Richie Tenenbaum, de 'The Royal Tenenbaums'.

Schwartzman, quien comenzó su carrera como actor con Anderson cuando tenía tan solo 17 años, recordó la peculiar forma en que el director le presentó la banda sonora de Rushmore.

"Poco después de obtener el papel, me llevó en su coche y puso un cassette que decía Canciones de Rushmore (...) Nos sentamos en el coche y él me fue guiando a través de toda la película, narrándola", recordó.

El intérprete destacó que la música en el trabajo del cineasta es tan importante que "es como otro actor": "Esto significa que muchas veces la música que van a escuchar esta noche sonaba en el set", dijo.

Beck subió al escenario en múltiples ocasiones, donde interpretó temas como Needle in the Hay, de Elliott Smith, que sonó en The Royal Tenenbaums, o Alone Again Or, de Love, que formó parte de la ópera prima de Anderson, Bottle Rocket (1996).

Por su parte Jackson Browne interpretó por primera vez en vivo, según detalló, la canción The Fairest of the Seasons, que, de acuerdo con Anderson, lo inspiró a hacer The Royal Tenenbaums, así como These Days, también presente en la cinta.

Otras personalidades que formaron parte del concierto, el primero de las tres presentaciones previstas, fueron Karen O, quien interpretó una versión de Play With Fire (The Darjeeling Limited); Devo, que cantó Gut Feeling; o Karen Elson, con Le temps de l'amour (Moonrise Kingdom).

FUENTE: EFE