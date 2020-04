"Westworld" renueva por una cuarta temporada

Aún no hay fecha de inicio de producción ni número de episodios de la nueva temporada, pero teniendo en cuenta la situación que vive el mundo ante la pandemia del coronavirus, la filmación no podrá comenzar hasta al menos la segunda mitad de este año o principios del próximo. Esto significa que probablemente los nuevos capítulos de "Westworld" no estarán listos para emitirse hasta finales de 2021 o principios de 2022.