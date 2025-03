Will Smith aborda bofetada a Chris Rock en álbum "Based on a True Story"

MIAMI.- Will Smith estrenó Based on a True Story, el primer álbum del artista en 20 años desde el lanzamiento de Lost and Found de 2005. El proyecto aborda las últimas polémicas que han rodeado la vida del también actor, como la bofetada que le propinó a Chris Rock en los Óscar o los constantes rumores sobre su relación con Jada Pinkett-Smith.

No obstante, su famosa frase tras el escándalo en el escenario del Dolby Theatre predomina en la pieza.

"Oí que él ganó el Oscar pero tuvo que devolverlo/ Y sabes que solo lo hicieron hacer eso porque es negro", dicen unos. "Él y Jada están locos, chica, ¿de qué hablas?/ Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”, se escucha", comentan otros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

En You Lookin’ For Me?, el rapero aborda la cultura de la cancelación a la que estuvo expuesto, así como también deja claro que la dinámica de su relación con la madre de sus hijos es un asunto personal y que no busca dar explicaciones para que otros la entiendan.

"Me tomó mucho, estoy de vuelta en la cima, tendrán que acostumbrarse/ No voy a parar, mi mier– continúa pegando aunque no me nominen/ Mi vida personal con mi esposa, no te metas, es complicada".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

Polémica

Tras la inesperada reacción de Will Smith a la comparación que Chris Rock hizo sobre Jada Pinkett-Smith y G.I. Jane, durante la 94. ª edición de los Premios Óscar, el 27 de marzo de 2022, la Academia vetó al actor por 10 años.

Sin embargo, Smith renunció a la misma y posteriormente abordó su conducta, mostrando arrepentimiento.

En una entrevista que concedió recientemente a AP, aseguró que está: “buscando ser el mejor ser humano posible, y voy a aceptar lo que venga con eso”.