lunes 1  de  diciembre 2025
Fiscal de EEUU advierte: "Te perseguiremos si eres narcoterrorista venezolano"

Pam Bondi lanzó otra dura advertencia contra las organizaciones del narcotráfico de Venezuela y reafirmó el compromiso de Trump de eliminar bandas criminales

La fiscal general Pam Bondi.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En un nuevo aviso de EEUU, la fiscal general, Pam Bondi, advirtió que perseguirán a miembros de las organizaciones del narcotráfico de Venezuela, en el empeño del gobierno de Donald Trump de combatir a los “narcoterroristas” que operan contra la población estadounidense desde el Caribe.

“Los narcotraficantes venezolanos deben actuar con mucho cuidado, porque si eres un narcoterrorista, si eres un miembro del Tren de Aragua, te perseguiremos. El presidente Trump lo ha dejado clarísimo”, aseguró Bondi en una entrevista a una cadena de noticias del país y replicada por redes.

La declaración de la fiscal se suma a los mensajes de advertencia del presidente Trump en los últimos días, cuando se han agudizado las tensiones entre Washington y el régimen de Venezuela y Maduro, a quien el gobierno vincula con el narcotráfico.

Desde el 24 de noviembre pasado, el Cartel de los Soles es catalogado por EEUU como organización terrorista extranjera designada, con sede en Venezuela y “dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo”, según el comunicado del Departamento de Estado.

EEUU contra el narcotráfico

Blondi reiteró que la administración de Trump está comprometida con “eliminar” a las bandas criminales y aludió directamente a las organizaciones criminales de Venezuela, incluida la transnacional Tren de Aragua, vinculadas con el narcotráfico.

“Estamos comprometidos a eliminar a estos narcoterroristas… Las drogas que ingresan a nuestro país están matando a nuestros hijos. Si los demócratas no protegen a nuestros niños, Donald Trump lo hará", aseguró.

Afirmó que las organizaciones criminales que operan desde Venezuela y México son las responsables del ingreso de drogas, como el fentanilo, cuyos químicos provienen de China, y han provocado la muerte de personas dentro del territorio estadounidense.

En este contexto, criticó al gobierno de Joe Biden por “permitir” la entrada al país de criminales de otros países a través de la frontera con México.

FUENTE: Con información redesFoxNews

