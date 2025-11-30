Estrenos de diciembre 2025 en Netflix, Prime Video, HBO, Disney + y Apple TV

Netflix
“The New Yorker at 100”. Estreno: 5 de diciembre
“The Abandons”. Estreno: 4 de diciembre
“Downton Abbey: A New Era”. Estreno: 4 de diciembre
“Anne Rice’s Mayfair Witches” (temporada 2). Estreno: 2 de diciembre
“Babylon”. Disponible: 7 de diciembre
“Stranger Things 5: Volumen 2” (episodios 5, 6 y 7). Estreno: 25 de diciembre
“The Believers” (temporada 2). Estreno: 4 de diciembre
“Stranger Things 5: El final” (episodio final de la serie). Estreno: 31 de diciembre
“Emily in Paris” (temporada 5). Estreno: 18 de diciembre
“The Night My Dad Saved Christmas 2”. Estreno: 5 de diciembre
“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”. Estreno: 12 de diciembre
“The West Wing” (temporadas 1-7) Estreno: 9 de diciembre
Prime Video
“The Strangers: Chapter 2”. Estreno: 28 de diciembre
“Fallout” (temporada 2) Estreno: 17 de diciembre
“Guns Up”. Estreno: 26 de diciembre
“Sinners”. Estreno: 26 de diciembre
“Tell Me Softly”. Estreno: 12 de diciembre
“Joker: Folie à Deux”. Disponible: 16 de diciembre
“Human Specimens”. Estreno: 18 de diciembre
“Oh. What. Fun”. Estreno: 2 de diciembre
“The Polar Express”. Disponible: 31 de diciembre
“A Minecraft Movie”. Disponible: 22 de diciembre
“Merv”. Disponible: 10 de diciembre
“Tal vez mañana”. Estreno: 6 de diciembre
“What Happens Later”. Disponible: 6 de diciembre
“Operación Triunfo 2025: La gala final”. Estreno: 15 de diciembre
“Bullet Train”. Disponible: 3 de diciembre
“Shadow Force”. Estreno: 10 de diciembre
“La sospecha de Sofía”. Estreno: 19 de diciembre
“The Phoenician Scheme”. Disponible: 5 de diciembre
“Ya no quedan junglas”. Estreno: 5 de diciembre
“Trap House”. Estreno: 31 de diciembre
“Mi fin de semana perfecto” (temporada 2). Estreno: 29 de diciembre
“Atasco” (temporada 3). Estreno: 22 de diciembre
“Miss Sophie: Same Procedure as Every Year”. Estreno: 22 de diciembre
“Long Gone Heroes”. Estreno: 15 de diciembre
“The Naked Gun” (2025). Disponible: 29 de diciembre
HBO / HBO Max
“New Orleans: Soul of a City” (serie original de CNN). Estreno: 2 de diciembre
“Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”. Estreno: 18 de diciembre
“Spider-Man: Across the Multiverse”. Disponible: 27 de diciembre
“The Family McMullen”. Estreno: 5 de diciembre
“Spider-Man: Homecoming”. Disponible: 24 de diciembre
“Blade Runner”. Disponible: 1 de diciembre
“Hard Knocks: In Season with the NFC East”. Estreno: 3 de diciembre
“It’s Never Over, Jeff Buckley”. Estreno: 4 de diciembre
“Spider-Man: No Way Home”. Disponible: 24 de diciembre
“The Mask”. Disponible: 1 de diciembre
“Spinal Tap II: The End Continues”. Disponible: 12 de diciembre
“Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso”. Estreno: 12 de diciembre
“Spider-Man: Un nuevo universo”. Estreno: 22 de diciembre
“Architecton”. Estreno: 4 de diciembre
“Paul Anka: His Way”. Estreno: 1 de diciembre
“Obsession: The Murder of a Beauty Queen”. Estreno: 17 de diciembre
“Blade”. Disponible: 1 de diciembre
“Happy And You Know It”. Estreno: 25 de noviembre
“The Polar Express”. Disponible: 1 de diciembre
“Aztec Batman: Clash of Empires”. Estreno: 22 de diciembre
“Tony Shalhoub Breaking Bread” (serie original de CNN). Estreno: 15 de diciembre
“Spider-Man: Far From Home”. Disponible: 24 de diciembre
“Elf”. Disponible: 1 de diciembre
“El rugir de las llamas”. Estreno: 4 de diciembre
“The Bodyguard”. Disponible: 1 de diciembre
“Adult Swim Yule Log” (Adult Swim). Estreno: 1 de diciembre
“Ne Zha II”. Disponible: 24 de diciembre
Disney+
“CMA Country Christmas: Special Premiere”. Estreno: 3 de diciembre
“Secrets Declassified with David Duchovny” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre
“Disney’s A Christmas Carol” (2009). Disponible: 1 de diciembre
“Percy Jackson and the Olympians” (temporada 2). Estreno: 10 de diciembre
“The Life of Chuck”. Disponible: 26 de diciembre
“The Wonderfully Weird World of Gumball” (temporada 2). Estreno: 22 de diciembre
“Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts”. Estreno: 5 de diciembre
“The Santa Clause”. Disponible: 1 de diciembre
“Kevin Costner Presents: The First Christmas”. Estreno: 10 de diciembre
“The End of an Era”. Estreno: 12 de diciembre
“Together”. Disponible: 31 de diciembre
“The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular”. Estreno: 1 de diciembre
“Home Alone 2: Lost In New York”. Disponible: 1 de diciembre
“The Death Coast” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre
“Surviving Jeffrey Epstein” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre
* “Gremlins”. Disponible: 1 de diciembre
* “Home Alone”. Disponible: 1 de diciembre
* “Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw”. Estreno: 5 de diciembre
“Disney Parks Magical Christmas Day Parade”. Estreno: 25 de diciembre
Apple TV+
“Born to be Wilde”. Disponible: 19 de diciembre
“The First Snow of Fraggle Rock”. Estreno: 5 de diciembre
“Pluribus” (final de temporada). Estreno: 26 de diciembre
“F1: The Movie”. Disponible: 12 de diciembre
“A Charlie Brown Christmas”. Disponible: 13 de diciembre