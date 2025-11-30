Estrenos de diciembre 2025 en Netflix, Prime Video, HBO, Disney + y Apple TV

MIAMI.- Con la llegada de diciembre, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con producciones ambientadas en el invierno boreal, clásicos navideños y títulos de peso que aspiran a escalar en los rankings y ubicarse entre los favoritos de la audiencia de cara a la temporada de premios de cine y televisión.

Estos son los estrenos en diciembre 2025 en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney + y Apple TV:

Netflix

“The New Yorker at 100”. Estreno: 5 de diciembre

“The Abandons”. Estreno: 4 de diciembre

“Downton Abbey: A New Era”. Estreno: 4 de diciembre

“Anne Rice’s Mayfair Witches” (temporada 2). Estreno: 2 de diciembre

“Babylon”. Disponible: 7 de diciembre

“Stranger Things 5: Volumen 2” (episodios 5, 6 y 7). Estreno: 25 de diciembre

“The Believers” (temporada 2). Estreno: 4 de diciembre

“Stranger Things 5: El final” (episodio final de la serie). Estreno: 31 de diciembre

“Emily in Paris” (temporada 5). Estreno: 18 de diciembre

“The Night My Dad Saved Christmas 2”. Estreno: 5 de diciembre

“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”. Estreno: 12 de diciembre

“The West Wing” (temporadas 1-7) Estreno: 9 de diciembre

Prime Video

“The Strangers: Chapter 2”. Estreno: 28 de diciembre

“Fallout” (temporada 2) Estreno: 17 de diciembre

“Guns Up”. Estreno: 26 de diciembre

“Sinners”. Estreno: 26 de diciembre

“Tell Me Softly”. Estreno: 12 de diciembre

“Joker: Folie à Deux”. Disponible: 16 de diciembre

“Human Specimens”. Estreno: 18 de diciembre

“Oh. What. Fun”. Estreno: 2 de diciembre

“The Polar Express”. Disponible: 31 de diciembre

“A Minecraft Movie”. Disponible: 22 de diciembre

“Merv”. Disponible: 10 de diciembre

“Tal vez mañana”. Estreno: 6 de diciembre

“What Happens Later”. Disponible: 6 de diciembre

“Operación Triunfo 2025: La gala final”. Estreno: 15 de diciembre

“Bullet Train”. Disponible: 3 de diciembre

“Shadow Force”. Estreno: 10 de diciembre

“La sospecha de Sofía”. Estreno: 19 de diciembre

“The Phoenician Scheme”. Disponible: 5 de diciembre

“Ya no quedan junglas”. Estreno: 5 de diciembre

“Trap House”. Estreno: 31 de diciembre

“Mi fin de semana perfecto” (temporada 2). Estreno: 29 de diciembre

“Atasco” (temporada 3). Estreno: 22 de diciembre

“Miss Sophie: Same Procedure as Every Year”. Estreno: 22 de diciembre

“Long Gone Heroes”. Estreno: 15 de diciembre

“The Naked Gun” (2025). Disponible: 29 de diciembre

HBO / HBO Max

“New Orleans: Soul of a City” (serie original de CNN). Estreno: 2 de diciembre

“Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?”. Estreno: 18 de diciembre

“Spider-Man: Across the Multiverse”. Disponible: 27 de diciembre

“The Family McMullen”. Estreno: 5 de diciembre

“Spider-Man: Homecoming”. Disponible: 24 de diciembre

“Blade Runner”. Disponible: 1 de diciembre

“Hard Knocks: In Season with the NFC East”. Estreno: 3 de diciembre

“It’s Never Over, Jeff Buckley”. Estreno: 4 de diciembre

“Spider-Man: No Way Home”. Disponible: 24 de diciembre

“The Mask”. Disponible: 1 de diciembre

“Spinal Tap II: The End Continues”. Disponible: 12 de diciembre

“Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso”. Estreno: 12 de diciembre

“Spider-Man: Un nuevo universo”. Estreno: 22 de diciembre

“Architecton”. Estreno: 4 de diciembre

“Paul Anka: His Way”. Estreno: 1 de diciembre

“Obsession: The Murder of a Beauty Queen”. Estreno: 17 de diciembre

“Blade”. Disponible: 1 de diciembre

“Happy And You Know It”. Estreno: 25 de noviembre

“The Polar Express”. Disponible: 1 de diciembre

“Aztec Batman: Clash of Empires”. Estreno: 22 de diciembre

“Tony Shalhoub Breaking Bread” (serie original de CNN). Estreno: 15 de diciembre

“Spider-Man: Far From Home”. Disponible: 24 de diciembre

“Elf”. Disponible: 1 de diciembre

“El rugir de las llamas”. Estreno: 4 de diciembre

“The Bodyguard”. Disponible: 1 de diciembre

“Adult Swim Yule Log” (Adult Swim). Estreno: 1 de diciembre

“Ne Zha II”. Disponible: 24 de diciembre

Disney+

“CMA Country Christmas: Special Premiere”. Estreno: 3 de diciembre

“Secrets Declassified with David Duchovny” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

“Disney’s A Christmas Carol” (2009). Disponible: 1 de diciembre

“Percy Jackson and the Olympians” (temporada 2). Estreno: 10 de diciembre

“The Life of Chuck”. Disponible: 26 de diciembre

“The Wonderfully Weird World of Gumball” (temporada 2). Estreno: 22 de diciembre

“Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts”. Estreno: 5 de diciembre

“The Santa Clause”. Disponible: 1 de diciembre

“Kevin Costner Presents: The First Christmas”. Estreno: 10 de diciembre

“The End of an Era”. Estreno: 12 de diciembre

“Together”. Disponible: 31 de diciembre

“The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular”. Estreno: 1 de diciembre

“Home Alone 2: Lost In New York”. Disponible: 1 de diciembre

“The Death Coast” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

“Surviving Jeffrey Epstein” (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

* “Gremlins”. Disponible: 1 de diciembre

* “Home Alone”. Disponible: 1 de diciembre

* “Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw”. Estreno: 5 de diciembre

“Disney Parks Magical Christmas Day Parade”. Estreno: 25 de diciembre

Apple TV+

“Born to be Wilde”. Disponible: 19 de diciembre

“The First Snow of Fraggle Rock”. Estreno: 5 de diciembre

“Pluribus” (final de temporada). Estreno: 26 de diciembre

“F1: The Movie”. Disponible: 12 de diciembre

“A Charlie Brown Christmas”. Disponible: 13 de diciembre