domingo 30  de  noviembre 2025
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

La oposición española denunció que la corrupción se convirtió en el sello del actual gobierno, llamando a un adelanto electoral urgente

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.&nbsp;

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez. 

AFP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; su marido, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso; y el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asisten a una manifestación contra la corrupción convocada por el PP frente al Templo de Debod en Madrid el 30 de noviembre de 2025.

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; su marido, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso; y el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asisten a una manifestación contra la corrupción convocada por el PP frente al Templo de Debod en Madrid el 30 de noviembre de 2025.

Foto de JAVIER SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - Miles de simpatizantes del Partido Popular se reunieron este domingo en Madrid para exigir la dimisión del presidente Pedro Sánchez, señalado por una ola de casos judiciales que involucran a colaboradores, familiares y figuras clave de su gobierno. La convocatoria coincidió con recientes golpes judiciales contra dirigentes cercanos al mandatario.

La concentración, convocada por el Partido Popular, se realizó días después de que el fiscal general del Estado fuese condenado por violación del secreto judicial y de que José Luis Ábalos, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, ingresara en prisión provisional por un caso de corrupción.

Lee además
Franco, durante una persentación en Madtid en los años 1960.
MUNDO

A 50 años de la muerte de Franco en España
Aviones comerciales de diferentes aerolíneas y jets privados se posan en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Estado Vargas, Venezuela, el 15 de diciembre de 2020. 
MEDIDAS

España recomienda evitar viajar a Venezuela tras cancelación de rutas internacionales

"Elecciones anticipadas"

“España está harta de los que se creen por encima de los demás”, expresó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien reiteró su petición de elecciones generales anticipadas. Señaló que “el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno”, aludiendo a procesos que también alcanzan a la pareja y al hermano del mandatario.

Feijóo advirtió que la corrupción constituye “el sistema” del actual Ejecutivo, mientras compartía escenario con figuras como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el expresidente Mariano Rajoy. La delegación del gobierno en Madrid cifró en 40.000 los asistentes a la protesta.

Protesta España
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; su marido, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso; y el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asisten a una manifestación contra la corrupción convocada por el PP frente al Templo de Debod en Madrid el 30 de noviembre de 2025.

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; su marido, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso; y el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asisten a una manifestación contra la corrupción convocada por el PP frente al Templo de Debod en Madrid el 30 de noviembre de 2025.

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, elevó el tono y afirmó que España atraviesa “su momento más crítico en 47 años de democracia”, al considerar que el país está “abandonado a manos de una mafia con un proyecto totalitario”.

En la misma línea, destacó que “España no puede seguir siendo rehén de los independentistas” y acusó al Gobierno de estar “dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder”. Para Ayuso, “lo que está en juego es la igualdad de todos los españoles ante la ley”, y remarcó que “no se trata de Madrid contra nadie, se trata de defender la Constitución”.

Embed

“Es insostenible"

Entre los manifestantes predominaba un mensaje de cansancio y frustración. “Es insostenible ya la situación”, dijo Daniel Noguera, estudiante de 18 años, quien asistió junto a su padre y criticó el aumento constante del costo de vida, especialmente en materia de vivienda.

Sánchez, en el poder desde 2018, se disculpó en repetidas ocasiones por los escándalos que rodean a su entorno, pero insistió en que no dimitirá antes del fin de la legislatura en 2027.

Mientras la presión en las calles crece, el mandatario intenta resistir un escenario político debilitado por casos que erosionan su credibilidad. La oposición, fortalecida por la masiva convocatoria, promete mantener la movilización hasta lograr un adelanto electoral.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

España se hunde: siete años de retroceso social, pobreza récord y derrumbe de la clase media bajo Sánchez

El artista colombiano Chabuco regresa con nueva temporada de podcast

Futuro de Pedro Sánchez se libra en cortes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida