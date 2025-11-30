España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; su marido, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso; y el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asisten a una manifestación contra la corrupción convocada por el PP frente al Templo de Debod en Madrid el 30 de noviembre de 2025.

MADRID - Miles de simpatizantes del Partido Popular se reunieron este domingo en Madrid para exigir la dimisión del presidente Pedro Sánchez, señalado por una ola de casos judiciales que involucran a colaboradores, familiares y figuras clave de su gobierno. La convocatoria coincidió con recientes golpes judiciales contra dirigentes cercanos al mandatario.

La concentración, convocada por el Partido Popular, se realizó días después de que el fiscal general del Estado fuese condenado por violación del secreto judicial y de que José Luis Ábalos, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, ingresara en prisión provisional por un caso de corrupción.

"Elecciones anticipadas"

“España está harta de los que se creen por encima de los demás”, expresó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien reiteró su petición de elecciones generales anticipadas. Señaló que “el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno”, aludiendo a procesos que también alcanzan a la pareja y al hermano del mandatario.

Feijóo advirtió que la corrupción constituye “el sistema” del actual Ejecutivo, mientras compartía escenario con figuras como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el expresidente Mariano Rajoy. La delegación del gobierno en Madrid cifró en 40.000 los asistentes a la protesta.

Protesta España La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; su marido, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso; y el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asisten a una manifestación contra la corrupción convocada por el PP frente al Templo de Debod en Madrid el 30 de noviembre de 2025. Foto de JAVIER SORIANO / AFP

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, elevó el tono y afirmó que España atraviesa “su momento más crítico en 47 años de democracia”, al considerar que el país está “abandonado a manos de una mafia con un proyecto totalitario”.

En la misma línea, destacó que “España no puede seguir siendo rehén de los independentistas” y acusó al Gobierno de estar “dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder”. Para Ayuso, “lo que está en juego es la igualdad de todos los españoles ante la ley”, y remarcó que “no se trata de Madrid contra nadie, se trata de defender la Constitución”.

Embed

“Es insostenible"

Entre los manifestantes predominaba un mensaje de cansancio y frustración. “Es insostenible ya la situación”, dijo Daniel Noguera, estudiante de 18 años, quien asistió junto a su padre y criticó el aumento constante del costo de vida, especialmente en materia de vivienda.

Sánchez, en el poder desde 2018, se disculpó en repetidas ocasiones por los escándalos que rodean a su entorno, pero insistió en que no dimitirá antes del fin de la legislatura en 2027.

Mientras la presión en las calles crece, el mandatario intenta resistir un escenario político debilitado por casos que erosionan su credibilidad. La oposición, fortalecida por la masiva convocatoria, promete mantener la movilización hasta lograr un adelanto electoral.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA