Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Conteo parcial de votos en el centro de votación Escuela Mercedes Murillo, en Honduras.

Un funcionario electoral cuenta un voto para el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras el cierre de los colegios electorales durante las elecciones generales de Honduras en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025.

Pleno del Consejo Nacional Electoral en espera de dar el primer corte oficial tras las elecciones en Honduras este 30 de noviembre de 2025.

TEGUCIGALPA, HONDURAS - Este 30 de noviembre de 2025, millones de hondureños acudieron a las urnas para renovar presidente, Congreso y gobiernos municipales.

Según el Consejo Nacional Electoral, en el primer boletín de elecciones, con un conteo del 34,25% de las actas totales, indicó que Nasry Asfura ha obtenido la mayoría de los votos. Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional, es conocido como "Tito Asfura" y también por su eslogan "Papi a la Orden".

El primer corte del ente electoral muestra a Nasry Asfura como el candidato con más votos en el nivel presidencial.

La información que se brinda es una tendencia, pero la verificación ocurrirá cuando se cuente el 100% de las boletas, cuando se hará la declaratoria oficial.

Sabemos los números pero seremos responsables. Confiamos en nuestro trabajo, el resultado lo verán al final.

Una jornada tensa de elecciones

Datos preliminares unas horas antes mostraban estos porcentajes:

Mario Rivera: 0.25%

Nelson Ávila: 1.42%

Rixi Moncada: 19.79%

Nasry Asfura: 36.59%

Salvador Nasralla: 41.95%

Según varios medios, la votación avanzó con normalidad en gran parte del país, aunque con reportes de aperturas tardías, particularmente en una de las principales ciudades. Para el final del día se espera el primer corte de resultados preliminares.

Se informó que en Miami aún los hondureños en la diáspora siguen ejerciendo su derecho al voto. Se trata de dos juntas receptoras ubicadas en el hotel Holiday Inn, en Hialeah Gardens.

Los centros de votación abrieron esta mañana a las 7:00 a.m., según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada debía concluir a las 5:00 p.m., aunque la ley permite extender la votación hasta las 6:00 p.m. cuando haya electores en fila al cierre.

En la mayoría del país la apertura se produjo a la hora prevista, con afluencia ordenada.

Sin embargo, en la ciudad de San Pedro Sula se reportaron centros que no comenzaron a funcionar hasta cerca de las 8:00 a.m., una hora después del horario oficial, provocando largas filas de electores que aguardaban votar.

Hasta ahora no se han reportado incidentes graves; los ciudadanos han esperado pacientemente, aunque con inquietud por los retrasos.

El CNE informó que el conteo preliminar comenzaría apenas cierren los centros, estimando el primer corte alrededor de las 9:00 p.m. local (8:00 p.m. hora de Miami).

