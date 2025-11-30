miércoles 3  de  diciembre 2025
ENTREVISTA

"Miami no puede ser una ciudad global sin ser justa"

El doctor Eduardo Padrón, tras ser honrado por el Beacon Council, hace un llamado y eleva su voz por quienes no pueden hacerlo

El Dr. Eduardo Padrón.

El Dr. Eduardo Padrón.

Ivan Pedraza/DLA
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

Miami crece, deslumbra y hoy ocupa titulares en todo el mundo. Pero tras la postal de rascacielos, inversiones millonarias y fama global, existe otra Miami: la de quienes destinan hasta el 80% de su salario solo para pagar la renta; la de quienes pasan entre tres y cuatro horas al día en el tráfico para ir y venir de sus empleos; la de quienes, a pesar del cansancio y los desafíos, siguen creyendo que en la Ciudad del Sol aún vale la pena luchar por un futuro.

Entre ambas ciudades, entre la Miami celebrada y la Miami invisibilizada, camina el Dr. Eduardo Padrón con un nuevo reconocimiento en sus manos, el Beacon Awards, otorgado por el Beacon Council, una de las organizaciones más prestigiosas del sur de la Florida.

Lee además
Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración
Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

“Los premios se agradecen, pero lo más valioso para mí es saber que pude ayudar a otros. Eso no tiene precio. Eso es lo que más satisfacción me ha dado en la vida”, dijo el presidente emérito de Miami Dade College durante una entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Siempre pienso que hay otros que lo merecen más que yo”, agregó. Sin embargo, el Beacon Council no lo eligió solo por una trayectoria académica brillante, sino por todo lo que su vida y obra representan: el inmigrante que llegó sin nada, el estudiante que tocó puertas hasta poder estudiar, el educador que convirtió a Miami Dade College en una institución “hecha por y para los inmigrantes”, y el líder que transformó miles de vidas.

Por lo que más que un homenaje, su premio es un espejo de la ciudad que él ayudó a construir.

“Miami me abrió las puertas. Yo vine muy joven, con un hermano menor. Ese día me convertí en padre. No fue fácil… pero pude estudiar. Estudiar fue lo que me salvó”, dice con la certeza de quien vivió la historia desde el suelo. Por eso hoy, más que celebrar su trayectoria, habla de responsabilidad: “Lo que yo recibí, tenía que devolverlo. Esa fue mi promesa desde el principio”.

Motor de una transformación

El Dr. Eduardo Padrón confiesa que jamás imaginó ser educador. Estudió economía para trabajar en una gran corporación. De hecho, la tenía y había sido reclutado por ellos. Pero una visita a sus exprofesores cambió su vida para siempre. “Y un año como profesor. Solo un año. Ese era el plan”, recordó Padrón, hoy reconocido como uno de los referentes educativos más admirados del país. Hecho que lo hizo merecedor de la Medalla de la Libertad, el más alto honor civil que entrega el gobierno de EEUU.

Miami Dade College se convirtió en un puente. Sus estudiantes hoy son médicos, arquitectos, abogados, técnicos, psicólogos. Y muchos fueron los primeros profesionales en la historia de sus familias.

“A veces voy por la calle y alguien me para… y me dice: ‘Gracias, doctor Padrón, porque gracias a esa institución yo soy lo que soy’. Ese es mi mayor premio. Ese… y los que todavía no sé que ayudé”, dijo conmovido.

Disyuntiva urgente

El Dr. Padrón reconoce que admira el crecimiento de Miami. Lo celebra y aplaude, pero también lanza una alerta: “¿Puede una ciudad ser global sin ser justa? ¿Puede ser moderna si es tan desigual?”.

“Hemos visto mucho progreso, pero el progreso solo existe cuando todos sus ciudadanos pueden disfrutar de sus frutos. Y eso hoy no está pasando en Miami. Y hablo de viviendas inaccesibles, de rentas que se triplican, de trabajadores que viven a dos o más horas de su empleo por el tráfico, de madres que necesitan cupones de comida para alimentar a sus hijos. Ese contraste es nuestro mayor reto”, reflexionó Padrón, dejando claro que finalizar su presidencia en Miami Dade College no significó un retiro, más bien lo opuesto.

“Cuando anuncié mi salida, empezaron las llamadas. ‘Necesitamos tu ayuda’. Y sigo trabajando. En lo público y en lo privado. En Miami y fuera de Miami. No me he retirado porque el trabajo no ha terminado”.

Es por eso por lo que viaja cada semana a ciudades como Boston, Chicago, Washington, Atlanta, Nueva York. Va donde pueda seguir generando impacto. Porque para él, su vocación sigue intacta. Más aún: ahora es más libre para ejercerla.

Un llamado a despertar

Una de sus iniciativas actuales, ‘Cuatro voces, un Miami’, -aseguró- no es un movimiento partidista ni un reclamo político. Es “un acto de conciencia”.

“Este proyecto llama a reflexión y deja claro que los inmigrantes no son un problema, al contrario, son el motor de esta nación. Pienso que la polarización política daña más que cualquier crisis económica, y me preocupa que la dignidad humana sea vista como un tema de debate. Estados Unidos sigue siendo una luz, pero necesita reencontrarse consigo mismo”, reflexionó.

¿Cuál es el propósito de Cuatro voces, un Miami?

“Esta campaña no es contra nadie. Es a favor de la gente que vale, que trabaja, que vino a contribuir. Los inmigrantes son el futuro de Miami. Lo han sido desde el primer día. Este país fue creado por ellos”.

Cuando se le pregunta si tiene miedo por lo que ve en Estados Unidos, responde con firmeza:

“Yo soy optimista. Creo que estamos pasando por una crisis de confusión. Pero tengo fe en el pueblo americano. Las aguas van a calmarse. Y vamos a volver a disfrutar todo lo que significa este país”.

Para el doctor Padrón, el Miami de dentro de diez años dependerá “de ti, de mí. Depende de todos. No de los políticos: de los ciudadanos. Si no nos unimos, el progreso no servirá de nada. Pero si lo hacemos… Miami tiene un potencial enorme”.

Padrón no se ha jubilado. No podría hacerlo. No con tanto por decir, defender y agradecer. Su historia lleva medio siglo escrita, pero todo indica que apenas está comenzando un nuevo capítulo.

“Creo que este país todavía es la envidia del mundo. Pero sólo lo seguirá siendo si somos capaces de vernos como iguales. Todos queremos lo mismo: lo mejor para nuestras familias. Y eso es lo que debemos cuidar y proteger”.

El Dr. Eduardo Padrón puede por su hacer considerarse una conciencia colectiva. Y esa, quizá, será su huella más profunda.

Embed

Su cuenta de Instagram @eduardoj.padron.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Desalojan a Paulina Rubio de casa en Miami por morosidad en pagos de hipoteca

Dos personas hospitalizadas tras incendio en casa de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"

Te puede interesar

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Por Daniel Castropé
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025. video
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses