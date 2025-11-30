domingo 30  de  noviembre 2025
La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El secretario general del Grupo IDEA conversa esta noche en el programa Venezuela Late acerca de las tareas pendientes durante la recuperación de las libertades

Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 

Captura de pantalla/X/Elizabeth Sanchez Vegas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El jurista y secretario general de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, se presentará este domingo 30 de noviembre en el reconocido programa Venezuela Late, donde conversará acerca de la situación de Venezuela sometida por el terrorismo de Estado y la criminalidad.

También reflexionará sobre el proceso de recuperación de libertades, en el que reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones es uno de los retos por asumir.

La transmisión del programa de entrevistas que expone temas de actualidad está prevista para las 8:00 pm hora de Miami, 9:00 pm hora de Venezuela, con las conductoras Elizabeth, Dévorah y Carlota.

Allí abordará también otros temas relacionados con el Estado de derecho y las democracias en la región, tema que fue analizado en el X Diálogo del Grupo IDEA realizado en fecha reciente.

Contra el terrorismo de Estado

Aguiar, jurista venezolano con una amplia trayectoria jurídica, es autor de varias obras y de un reciente ensayo denominado Narcoterrorismo de Estado y Reconstrucción de la Libertad en Venezuela.

En este trabajo incorpora el Manifiesto de Libertad de María Corina Machado, el plan de la líder de la oposición venezolana, una vez sea restaurada la democracia en Venezuela.

Entre sus cargos se encuentran el de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y jefe de la Delegación de Venezuela ante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo.

Puede buscar el show en el canal de YouTube de Venezuela late.

DIGITAL-TEXTO+INTEGRADO+NARCOTRAFICO+Y+MANIFIESTO+DE+LIBERTAD

FUENTE: Venezuela Late

