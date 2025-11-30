domingo 30  de  noviembre 2025
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

El cambio de itinerario se basa en la “amenaza a la seguridad de vuelos civiles” por conflicto con EEUU, según operador ruso al sumarse a otras aerolíneas

Rusia suspende de nuevo vuelos.

Rusia suspende de nuevo vuelos.

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PORLAMAR.- Rusia informó que canceló sus vuelos de turismo hacia Venezuela, debido a la advertencia del presidente de EEUU sobre el cierre del espacio aéreo del país suramericano y parte del Caribe, razón por la cual los aviones con turistas se dirigirán a Cuba.

La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR), dijo en su portal oficial que el operador turístico Pegas Touristik, uno de los mayores del sector en Rusia, anunció que el vuelo Moscú-Porlamar que estaba pautado para mañana lunes fue cancelado.

Lee además
En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba
El dictador Daniel Ortega (izq.) estrechando la mano del Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, General Nikolai Patrushev, durante una reunión en Managua, el 28 de febrero de 2024.
ANÁLISIS

La presencia estratégica de Rusia en Centroamérica

En su lugar, se habilitó un avión con ruta Moscú-Varadero que trasladará a los turistas, se informa en el inusual texto, sin más detalles, y que ha sido difundido por medios.

No habrá vuelos turísticos Rusia-Venezuela

En la nota colgada en su portal, la Asociación rusa explicó que esta decisión es por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

En consecuencia, la operadora Pegas ofrecerá a los turistas que viajan con frecuencia a Venezuela las opciones de hospedaje en la ciudad balneario de Cuba. Y en caso de que no deseen ese destino, depositarán el importe.

La inusual comunicación de ATOR coincide con la decisión de aerolíneas de EEUU y Europa de interrumpir sus vuelos hacia Venezuela, ante la alerta de precaución de la FAA de EEUU y que el presidente Trump reafirmó este sábado, con una advertencia del cierre del espacio aéreo. Una decisión que hace presumir la inminencia de una acción militar sobre el régimen de Maduro.

La empresa de operadores turísticos no informaba de una similar suspensión de viajes a Venezuela, desde que la Unión Europea anunció en marzo de 2022 el cierre del espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas, en respuesta a la invasión militar ordenada por Vladimir Putin a Ucrania.

FUENTE: Con información agencias, Monitoreamos

Temas
Te puede interesar

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Trump envía a Witkoff a Rusia y Zelenski dice estar "listo para avanzar" con el plan de paz

Trump estima que un acuerdo entre Ucrania y Rusia podría estar "cerca"; los europeos son cautelosos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida