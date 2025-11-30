Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

PORLAMAR .- Rusia informó que canceló sus vuelos de turismo hacia Venezuela, debido a la advertencia del presidente de EEUU sobre el cierre del espacio aéreo del país suramericano y parte del Caribe, razón por la cual los aviones con turistas se dirigirán a Cuba.

La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR), dijo en su portal oficial que el operador turístico Pegas Touristik, uno de los mayores del sector en Rusia, anunció que el vuelo Moscú-Porlamar que estaba pautado para mañana lunes fue cancelado.

En su lugar, se habilitó un avión con ruta Moscú-Varadero que trasladará a los turistas, se informa en el inusual texto, sin más detalles, y que ha sido difundido por medios.

No habrá vuelos turísticos Rusia-Venezuela

En la nota colgada en su portal, la Asociación rusa explicó que esta decisión es por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

En consecuencia, la operadora Pegas ofrecerá a los turistas que viajan con frecuencia a Venezuela las opciones de hospedaje en la ciudad balneario de Cuba. Y en caso de que no deseen ese destino, depositarán el importe.

La inusual comunicación de ATOR coincide con la decisión de aerolíneas de EEUU y Europa de interrumpir sus vuelos hacia Venezuela, ante la alerta de precaución de la FAA de EEUU y que el presidente Trump reafirmó este sábado, con una advertencia del cierre del espacio aéreo. Una decisión que hace presumir la inminencia de una acción militar sobre el régimen de Maduro.

La empresa de operadores turísticos no informaba de una similar suspensión de viajes a Venezuela, desde que la Unión Europea anunció en marzo de 2022 el cierre del espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas, en respuesta a la invasión militar ordenada por Vladimir Putin a Ucrania.

FUENTE: Con información agencias, Monitoreamos