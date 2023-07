William Levy desmiente rumores sobre romance

MIAMI.- Los rumores sobre el estado sentimental del actor cubano William Levy no paran de surgir. Sin embargo, el protagonista de Vuelves a mí, quien se caracteriza por ser bastante discreto en cuanto a su vida privada se refiere, se manifestó al respecto para aclarar las dudas de todos sus seguidores.

"Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad", inicia el breve comunicado del intérprete.

El actor reiteró que su mente y corazón solo están concentrados en su hijos y su carrera, por los momentos. "Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere".

Todo comenzó cuando la prensa señaló que Levy y Zendejas se estaban desenvolviendo muy bien en el proyecto que ambos protagonizan, lo que encendió las alarmas de sus seguidores y de algunas cuentas de chismes. Sin embargo, esto no había sido hasta ahora confirmado.

Igualmente, la copresentadora del programa Ojos de Mujer Elizabeth Gutiérrez había usado su cuenta de Instagram para dejar en sus historias unos mensajes que avivaron la curiosidad sobre a quién estaban dirigidos.

"No te arrepientas de dar todo por amor porque cuando tengas que irte, sabrás que no quedó nada por dar", reza un mensaje. "Abrázalo bien fuerte, y no regreses", decía otro.

Los escritos fueron vistos por muchos como indirectas al padre de su hijo, y fomentaron la creencia de que era por el presunto romance entre su ex y Samadhi.

Tras este mensaje, William Levy aclara que actualmente no se encuentra interesado en iniciar un romance.

FUENTE: REDACCIÓN