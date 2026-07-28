martes 28  de  julio 2026
CINE

Primer ministro griego felicita a Nolan por adaptación al cine de "La Odisea"

Con un elenco estelar, la cinta acompaña el largo viaje del héroe griego Odiseo en su regreso a casa tras la Guerra de Troya

El director británico Christopher Nolan posa en la sala de prensa con los Óscar al mejor director y a la mejor película por Oppenheimer durante la 96ª edición de los Premios anuales de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024.

El director británico Christopher Nolan posa en la sala de prensa con los Óscar al mejor director y a la mejor película por "Oppenheimer" durante la 96ª edición de los Premios anuales de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024.

AFP/Robyn Beck

ATENAS.- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, felicitó al cineasta Christopher Nolan por el éxito de su adaptación del poema épico La Odisea, y elogió la película por fomentar el interés mundial en la civilización griega, informó el martes su despacho.

Mitsotakis agradeció al director británico por el aporte de la cinta a "impulsar el interés mundial en la antigua civilización griega", el lunes durante una teleconferencia, indicó la oficina del primer ministro en un comunicado.

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El director británico Christopher Nolan y la productora británica Emma Thomas asisten al estreno mundial de La Odisea en el Odeon Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2026. La película se estrenará el 17 de julio de 2026.
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"La Odisea" de Christopher Nolan demuestra vigencia en la taquilla norteamericana
El director británico Christopher Nolan y la productora británica Emma Thomas asisten al estreno mundial de La Odisea en el Odeon Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2026. La película se estrenará el 17 de julio de 2026.
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"La odisea" arrasa en las taquillas durante fin de semana de estreno

"Tales producciones son un vínculo entre el rico patrimonio cultural griego y la creatividad contemporánea", dijo Mitsotakis.

Éxito cinematográfico

La Odisea ha sido un gran éxito de taquilla en las dos semanas desde su lanzamiento, así como un foco de debates y críticas.

La cinta encabezó la taquilla norteamericana en su segunda semana de exhibición con 87 millones de dólares, para una recaudación total de casi 640 millones de dólares, según cifras de la industria.

Mitsotakis felicitó a Nolan por su "gran éxito de taquilla" y expresó su aprecio porque una parte importante de la producción se filmó en regiones de Grecia, como el Peloponeso y Corinto.

La región sureña del Peloponeso fue el centro de la civilización durante la Edad del Bronce en el poema de Homero, que inspiró la película.

Con un elenco estelar, la cinta acompaña el largo viaje del héroe griego Odiseo en su regreso a casa tras la Guerra de Troya.

Matt Damon y Anne Hathaway encabezan el elenco en los papeles de Odiseo y Penélope, con Tom Holland como su hijo Telémaco.

FUENTE: AFP

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