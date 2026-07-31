La película de terror "The Devil's Mouth" llega a Prime Video

MIAMI.- Ya está en Prime Video el largometraje The Devil 's Mouth, una película nos transporta a una isla paradisíaca en Tailandia donde un grupo de jóvenes se aventuran a recorrer exóticos parajes. Es así como llegan a "la boca del diablo", la puerta de entrada a una caverna con corrientes subterráneas en las que se esconde un tiburón sediento de sangre. Moviéndose entre el terror y el suspenso, la película explora el instinto de supervivencia humano y las complejidades de las relaciones interpersonales cuando se ven expuestas a situaciones extremas.