viernes 31  de  julio 2026
CINE

La película de terror "The Devil's Mouth" llega a Prime Video

Entrevista al director Jeff Wadlow por el estreno de The Devil´s Mouth, la nueva película de terror de Amazon MGM Studios en la que un grupo de jóvenes intenta sobrevivir a los ataques de un terrible tiburón

The Devils&nbsp;Mouth&nbsp;es una pesadilla claustrofóbica y mortal.

The Devil's Mouth es una pesadilla claustrofóbica y mortal.

Cortesía/ Prime Video

MIAMI.- Ya está en Prime Video el largometraje The Devil 's Mouth, una película nos transporta a una isla paradisíaca en Tailandia donde un grupo de jóvenes se aventuran a recorrer exóticos parajes. Es así como llegan a "la boca del diablo", la puerta de entrada a una caverna con corrientes subterráneas en las que se esconde un tiburón sediento de sangre. Moviéndose entre el terror y el suspenso, la película explora el instinto de supervivencia humano y las complejidades de las relaciones interpersonales cuando se ven expuestas a situaciones extremas.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Jeff Wadlow (Truth or Dare, Kick-Ass 2, Cry Wolf), director de The Devil 's Mouth. El realizador nos contó sobre su participación en el guión de la película, el tiempo que duró la filmación, los retos que tuvo el rodaje al transcurrir toda la acción en el agua, la dinámica con los storyboard para elegir el tipo de efectos especiales que se usarían y resaltó qué es lo que diferencia a este largometraje de otras historias sobre tiburones asesinos.

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