miércoles 29  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Con "La Odisea" y "Spider-Man" Zendaya vuelve a coronarse como reina de la alfombra roja

De los Óscar a la última superproducción, La Odisea, la actriz ha desfilado como tal con diseños cuidados al máximo para hacerla brillar

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.&nbsp;

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California. 

AFP/Amy Sussman/Getty Images

MADRID.- Los grandes estrenos han llegado a su fin durante esta temporada y es momento de hacer un repaso sobre quién ha triunfado sobre las alfombras rojas. De los Óscar a la última superproducción, La Odisea, donde Zendaya interpreta a la diosa de la sabiduría, la actriz ha desfilado como tal con diseños cuidados al máximo para hacerla brillar.

Si bien el vestuario de Margot Robbie para el estreno de Cumbres borrascosas; Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep en la presentación de El diablo viste de Prada 2., Amanda Seyfried o Kaia Gerber en el Festival de Venecia, y una impecable Penélope Cruz vestida por Georges Chakra en el Festival de Cannes acapararon miradas, la asociación entre Zendaya y su estilista Law Roach destacaron a lo largo de toda la temporada.

Lee además
La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.
CELEBRIDADES

Tom Holland llama a Zendaya su esposa tras confirmar matrimonio
El grupo surcoreano de K-pop BTS saluda a sus fans desde el balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 6 de mayo de 2026.
MÚSICA

BTS se retira de los Grammy tras introducción de la categoría de pop asiático

Durante la ceremonia de los Óscar la actriz eligió un vestido de Louis Vuitton en color chocolate con drapeado en la cintura y con una impresionante abertura lateral en el lado izquierdo, pero lo que más llamó la atención fue su anillo de compromiso junto a una alianza de matrimonio, lo que parecía confirmar su enlace con Tom Holland, algo que Roach ratificó poco tiempo después.

Tres estrenos, Drama, Spider-Man:Brand New Day y especialmente La Odisea, son los que han puesto durante los últimos meses en el punto de mira la elección de un vestuario que siempre ha estado ligado al argumento de cada película, el denominado 'method dressing', vestirse según el personaje.

En Drama, la historia de una pareja a punto de casarse que poco antes de la boda se replantea todo, y en la que comparte protagonismo con Robert Pattinson, el tono principal en las alfombras rojas fue el blanco y el negro para establecer esa dicotomía.

Cuando le llegó el turno a la última película de la saga Spider-Man, la actriz jugó con diseños que simulaban telas de araña, o con los colores, rojo y azul, los tonos de la malla del héroe de Marvel.

Durante su presentación en España apostó por una creación del sevillano Ernesto Naranjo en rojo, al igual que otro diseño en negro que también llevaba su firma en el vídeo promocional de la película.

Apoteosis

La apoteosis llegó con la elección del vestuario para las alfombras rojas de los estrenos de La Odisea en París, Londres y Nueva York, donde eligió un diseño de Matières Fécales que dibujaba la silueta con pliegues y se complementaba con dos alas de plumas

El conjunto recordaba a la escultura de la Victoria de Samotracia, presente en el Louvre, con el cabello trenzado como una diosa del Olimpo de la antigua Grecia.

Previamente, en el estreno mundial en Londres, Zendaya dejó a todos con la boca abierta con un diseño de alta costura de Schiaparelli, con un bustier moldeado de silicona blanca con efecto porcelana esmaltada, flecos efecto espejo bordados en degradado y una falda iluminada desde el interior.

Durante la mañana, apostó por un vestido de Jacquemus y unos impresionantes pendientes de oro redondos.

El blanco ha sido el hilo conductor de estas apariciones con las que ha pretendido reflejar la mitología griega. Siempre bajo esa inspiración, en París, lució prendas de día fluidas ajustadas con un cinturón y por la tarde un vestido de cóctel con un tocado del que presumió frente a la Torre Eiffel.

Mención especial

Quienes también brillaron sobre la alfombra roja y a propósito de su película sobre el mundo de la moda fueron las actrices de El diablo viste de Prada 2, que destacaron durante la promoción.

Meryl Streep lo hizo con un trench de estampado animal con un lazo. A sus 76 años, la actriz prefirió apostar por 'looks' cubiertos, que añadieron un plus a su vestuario, como el abrigo de lentejuelas de Richard Quinn y un vestido capa rojo intenso de Givenchy.

Emily Blunt sobresalió cuando se enfundó un Schiaparelli de falda asimétrica en tul y un bustier de color marfil, adornado con 25 mil plumas.

En ese recorrido, Anne Hathaway acertó durante la promoción de La Odisea, donde interpreta a Penélope, al optar por diseños amplios para lucir su tercer embarazo con el vestido plisado de Dior en azul pavo real, con una enorme flor en el costado, que lució en Londres, o el diseño de Prada que llevó en Nueva York.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Acusan a Jared Leto de conducta sexual delictiva

Hallan muerto al DJ francés Kavinsky, autor de "Nightcall", en su domicilio en París

Presentan dos nuevas denuncias contra Patrick Bruel por violación y agresión sexual

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, por sus siglas en inglés.
FLORIDA

ICE detiene en Miami Beach a periodista venezolano con solicitud de asilo pendiente

La imagen muestra las antenas espía en el Salao, Cuba.
Seguridad nacional

El mayor activo de La Habana, su ubicación geográfica al servicio del espionaje contra EEUU

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
POSESIÓN

Pacto Histórico no acudirá a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella

El actor y comediante cubano Alexis Valdés. 
CONTROVERSIA

Alexis Valdés niega agresión a Zajaris Fernández, la actriz lo demanda tras polémico altercado

Te puede interesar

Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
GUERRA

Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, busca limitar los fármacos en los tratamiento mentales infantiles. 
SALUD MENTAL INFANTIL

Florida recomienda limitar psicofármacos en niños y priorizar terapias y cambios de hábitos

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
EEUU

Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional
VENEZUELA

Delcy Rodríguez: de insultar a Trump a buscar su apoyo para intentar gobernar