Wisin & Yandel se despiden en un Flow Fest que se abre a más géneros

Tras su fundación en 1998, Wisin & Yandel han sido pioneros de la música urbana latina y han tenido periodos intermitentes de actividad; sin embargo, en 2022 anunciaron que su gira internacional La última misión sería su despedida. Tras dos conciertos en la Arena Ciudad de México, el año pasado, y uno en el Foro Sol este año, el público no parecía dispuesto a dejarlos ir en el Flow Fest donde corearon todas sus canciones, incluyendo Sexy movimiento, Abusadora, Noche de sexo, Ahora es, Mayor que yo y Rakata.

Cierre de los 25 años de música de Wisin & Yandel

“Quiero decirle a todas las personas que están aquí hoy, que decidimos cerrar nuestro ciclo de más de 25 años aquí en DF”, dijo Wisin usando el antiguo nombre con el que se conocía a la Ciudad de México. “Es el último show de Wisin & Yandel, pero yo quiero esta noche hacer historia y yo quiero que todas las mujeres hermosas que vinieron a pasarla bien esta noche con Los Líderes canten tan fuerte que se escuche en nuestra isla, Puerto Rico”, agregó antes de entonar Besos mojados, una canción que lanzaron en 2009 y de la que hicieron una nueva versión titulada Besos Moja2 con Rosalía en 2022.

También dedicaron Estoy enamorado para los inmigrantes mexicanos. "A todas las personas que se van a otro país a buscar un mejor futuro, que salen soñando con regresar y traer un bienestar a su familia”, dijo Wisin. Otra de las canciones especiales para el público mexicano fue Reggaetón en lo oscuro, un tema sensual en el que hay tequila implicado.

Wisin reveló que el concierto estaba siendo grabado y pidió a las asistentes femeninas que cantaran fuerte Fiel, un tema que lanzó con Jhay Cortez y Los Legendarios.

“Gracias México, de todo corazón, de parte del dúo de la historia, muchas bendiciones, mucha salud y vida para toda su familia”, dijo Yandel antes de cerrar el concierto con Algo me gusta de ti para la que también hubo muchos fuegos artificiales.

Ivy Queen en el festival

El sábado también contó con la presentación de otra leyenda del género urbano: Ivy Queen, quien además de ser una de las pioneras del reggaetón, tuvo el sábado su primer concierto en el Flow Fest. La Caballota, como se le conoce a la artista puertorriqueña, incluyó algunos de sus éxitos como Que lloren, Calentura, Yo quiero bailar y La vida es así, también se dio tiempo para hacer sus propias versiones de canciones como Yo perreo sola, de Bad Bunny; Hacer el amor con otro, de Alejandra Guzmán; y Pobre diabla, de Don Omar.

“Esa canción no es mía, es de Don Omar, pero a mí me queda más chingona”, dijo sobre la última.

En otro momento brindó con el público. “¡Salud! Esto no es alcohol, ¿sabes qué es esto? Esto es agua bendita ¿sabes pa' qué? Pa calmar la (grosería)”, dijo.

También pidió que las mujeres que iban en busca de venganza alzaran las manos.

“Las que vinieron a tirar indirectas, las que tienen que cantarle a su ex”, agregó antes de entonar Te he querido, te he llorado.

Pieza inédita

Ivy Queen también consintió al público cantando una pieza inédita inspirada en la música regional mexicana, no reveló el título, pero sus primeros versos decían: “Perdona todas las veces que mentía/No sabía lo que el futuro guardaría/Y ahora duele, duele que te espere sabiendo que tu aroma en nuestro cuarto se mantiene”. Queen la cantó envuelta en la bandera mexicana y con la bandera mexicana de fondo.

El concierto de Ivy Queen empezó puntual, pero terminó unos 20 minutos antes de lo previsto. En cambio, la presentación del colombiano Feid, uno de los más esperados de la noche, que seguía inmediatamente después de Queen en el mismo escenario, comenzó casi 20 minutos tarde. También hubo un par de interrupciones en el concierto del astro de los corridos tumbados Gabito Ballesteros y en el de Ivy Queen para ayudar a sacar a personas que se habían sofocado entre el público. Ambos artistas pararon sus presentaciones y pidieron ayuda, el público fue comprensivo y paciente durante esas pausas. No hubo mayores incidentes en el festival.

El Flow Fest, cuya primera edición se celebró en 2017 se ha caracterizado por reunir a destacados artistas de reggaetón, trap, rap y hip hop, pero para su edición 2023, además de los corridos tumbados de Ballesteros en el escenario principal, hubo una actuación sorpresa de los astros de la cumbia mexicana Los Ángeles Azules con tres invitados estelares, Ximena Sariñana, Kinky y Guaynaa, este último un artista urbano puertorriqueño que ya se ha presentado en el Flow Fest. El jamaiquino Shaggy fue el segundo artista sorpresa del día.

Espectáculo de Young Miko

La puertorriqueña Young Miko ondeó orgullosa la bandera de la diversidad sexual en el escenario principal, desde donde entonó canciones sensuales como Lisa y Riri en las que refleja su atracción por las mujeres.

“Siempre que vengo a México la paso tan espectacular, no entienden la falta que me hicieron, lo feliz que estoy de estar aquí hoy”, dijo al comienzo del concierto, en el que también cantó Big Booty, Bi, Chulo y 8 AM.

“Quiero dar las gracias por una noche tan especial, este es el público más grande que he hecho en mi vida y fue aquí en México”, señaló más adelante en el concierto provocando una ovación, antes de entonar Classy 101, su tema con Feid.

Los colombianos de Piso 21 presentaron canciones de su más reciente álbum Los muchachos en el escenario principal como Sinceramente y Me liberé, la segunda, al igual que en su disco, contó con Ballesteros como su invitado estelar. También convocaron al colombiano Juan Duque para su canción Besándote. Otros de sus éxitos como Puntos suspensivos sonaron en su concierto.

El dúo Milton y Emilio de la Rosa

El dúo de cantantes gemelos Milton y Emilio de la Rosa, acompañados de su hermano DJ y productor Mike, de la banda mexicana Latin Mafia, fueron otros de los artistas que hicieron corear al público en el escenario principal.

