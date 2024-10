Xiomara Laugart se reencuentra con Miami tras 10 años de ausencia

“Tengo la alegría de regresar a Miami para presentarme con el grupo de mi hijo, The Axel Tosca Trío. Vamos con maravillosos músicos a compartir un repertorio muy amplio de canciones clásicas y otras nuevas. Mi hijo dará a conocer su propuesta musical y va a ser una noche para celebrar el arte por todo lo alto porque la encargada de dar vida al escenario será la pintora cubana Consuelo Castañeda”, dijo Xiomara Laugart a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Sobre el espectáculo

Presentando canciones inéditas de un disco que Laugart realizó con NG La Banda, y que incluyó clásicos de la música americana interpretados en español con arreglos de José Luis Cortés ‘El Tosco’, The Axel Tosca Trío y la popular cantante se reencontrará con el público de Miami en un concierto que define como íntimo y cargado de sorpresas.

“He ido de invitada a algunos conciertos en Miami, pero hace 10 años que no me presento sola. Así que me hace mucha ilusión regresar con este show que es exclusivo y en el que van a poder escuchar temas clásicos, pero con arreglos muy modernos”, dijo la cantante radicada en Nueva York desde el año 1998, y quien adquirió fama mundial como principal vocalista y miembro fundadora del extinto grupo neoyorquino Yerba Buena.

Embed View this post on Instagram A post shared by SALAMANDER MIAMI (@salamander_miami)

Consultada sobre la explosión del cubatón y el reparto, nuevos géneros de la música cubana que destacan por ser los más populares entre la juventud de la isla, la icónica artista manifestó:

“Cada generación tiene su momento y su forma de expresarse, y eso es algo que siempre voy a respetar. Si me gusta o no, si es una música que yo consuma o no, no importa. Yo me quito el sombrero porque ellos están haciendo lo que consideran bueno y es un derecho de su generación. Todo este mundo electrónico de las redes sociales, de los emojis, de las nuevas palabras que ni siquiera están reconocidas por la Real Academia Española, son parte de una generación en la que el lenguaje se ha perdido, y eso es lo que ellos manifiestan cuando hacen su música, y yo lo respeto”, reflexionó. “Yo me crié en una generación en la que se consumía arte para educarse y para engrandecer el alma, y con eso me quedo”, añadió.

Xiomara Laugart se encuentra grabando dos discos, uno de ellos se titula ‘Lo mejor de Xiomara Laugart’; y el otro, adelanta que estará conformado de temas inéditos en los que mantendrá su característico estilo de swing en todo el esplendor cubano.

Xiomara Laugart y The Axel Tosca Trío se presentan este sábado 19 de octubre en Salamander Miami, ubicado en la 702 NW 5th Ave, Miami, FL 33136. Para comprar entradas haga clic aquí.