Yailin le exige a Anuel que pague la manutención de su hija

Pero este no fue el único mensaje que Yailin le dejó al boricua.

"Mucha película, mucha cadena, el más gangster en las redes, y no mantiene a su hija, eso no es de gangster"; "Y no me hagas publicar lo que ya sabes, que estoy loca que me respondas para atrás para piarte de tu película. Vamos, te espero", rezan otras de las explosivas publicaciones.

¿Anuel quiere volver con Yailin?

La expareja de Tekashi 6ix9ine también recalcó que hasta los momentos el trapero no ha firmado documentos que le permiten a la madre viajar con la niña. "Por hacer las cosas como a ti se te de tu maldita gana, mi hija no ha podido viajar".

Por último, llamó al artista urbano un: "llorón narcisista".

Yailin también compartió una imagen de una conversación en la que presuntamente Anuel le confiesa que aún piensa en ella.

Hasta los momentos, Anuel no se ha pronunciado.