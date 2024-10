Yordano homenajea a sus héroes musicales en nuevo álbum

Ida y vuelta es más que un simple homenaje, es la reinterpretación de clásicos de artistas como The Rolling Stones, Tom Waits, Paul McCartney y The Beatles, pero con una sensibilidad tropical que transforma cada tema en una experiencia mestiza. Canciones como Wild Horses y Play With Fire cobran vida con sonidos caribeños que sustituyen los paisajes del Delta del Mississippi por costas tropicales, creando una fusión única entre el blues y el calor latino.

Yordano hace un paseo por su historia

"Es un agradecimiento a todos los compositores y cantantes -porque todas (las canciones) son de cantautores-, como es el caso de Tom Waits, The Rolling Stones, The Beatles, Robert Johnson, que al final dan como resultado una maqueta de blues... (además de estas canciones) también hay cinco mías, de las cuales hice un paseo por mi historia", dijo Yordano en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.

Ida y vuelta-Yordano-cortesía.png El cantautor italo-venezolano Yordano presenta el álbum Ida y vuelta. Cortesía/Andrea Ramírez Press

Uno de los aspectos más destacados de Ida y vuelta es el enfoque del artista ítalo-venezolano en capturar la energía de una banda en vivo. Evitando grabar las canciones por partes, optó por un proceso simultáneo, recreando el ambiente de una presentación en directo para capturar la verdadera esencia de cada canción. Este meticuloso trabajo de grabación se llevó a cabo en diversas ciudades, incluyendo Caracas, Nueva York y Miami, con una alineación de músicos.

"Lo que digo haga mella en el corazón y en el alma de la gente"

"Las letras llevan tiempo. Yo soy muy cuidadoso con las letras y lo más difícil con mis canciones son las letras porque quiero que el contenido diga algo, sea importante e interesante, que llegue, que lo que digo haga mella en el corazón y en el alma de la gente", enfatizó Yordano.

"También está una parte técnica que es el acento. He escuchado muchas canciones, no solo de cantantes que cantan una canción con la que hacen versiones al español, sino también de canciones originales donde los acentos están donde les da la gana y la gramática no existe. Eso es algo con lo que yo tengo mucho cuidado, no solo con estas canciones -que son adaptaciones al español- sino también con mis temas", agregó el intérprete de 71 años.

Sorpresa

A este meticuloso trabajo se suma una sorpresas en el álbum, pues Yordano revive Solo ilusión, un tema que había permanecido guardado en un cajón durante décadas, pero que encuentra nueva vida en este disco, siendo la primera versión grabada desde su aparición en Después de todo, en el 2020. La inclusión de esta canción refleja la capacidad del artista para renovar y reinterpretar su propio legado, sin dejar de mirar hacia el futuro.

En Ida y vuelta se suman dos joyas del pasado de Yordano: El rostro de la calle y Rojo sangre y negro, temas de su época con la banda Sietecuero, ahora fusionados en un medley. Estos temas reflejan la crudeza y belleza de la poesía urbana que ha caracterizado su obra desde el inicio de su carrera.

Entre las nuevas composiciones, destaca Aquí y allá, una canción escrita para su hermano Evio, trágicamente asesinado en Caracas en 2018. Con un sonido que recuerda a los grupos vocales de los años 50' y un toque nostálgico al estilo This Boy, de The Beatles, la producción rinde un emotivo tributo a la memoria y al duelo. También se encuentran Finales felices, con Yuri Bastidas; y Alma vacía, que exploran la tristeza y la melancolía con el distintivo sello poético de Yordano.

Embed

"Como lo dije anteriormente, al final metí cinco canciones mías en las que hago un recorrido justamente en una ida al pasado con estas canciones que me influenciaron, que me marcaron, me gustaron y que logré porque hay algunas que he intentado, pero no lo he logrado porque se hacen muy difícil llevar al español. Y la vuelta con mis canciones, que algunas vienen de muy atrás, hasta mi tema más reciente, que compuse en este tiempo", detalló el primero de los tres hijos del matrimonio de Vicenzo Di Marzo y Silvana Migani Di Marzo.

Es así como Ida y vuelta es una celebración de las raíces, de las influencias que moldearon el sonido de Yordano y de la libertad creativa que Sony Music Latin le permitió al combinar sus versiones con composiciones originales.

El álbum es un testimonio vivo de una carrera llena de matices, donde el pasado y el presente se encuentran en perfecta armonía.