Zahara, hija de Angelina Jolie, habla sobre relación con la actriz

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie , Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de "María" durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt no solo han lidiado con la fama de sus padres, también han soportado el impacto mediático de su divorcio. Y, aunque algunos han decidido llevar una vida lejos de los reflectores, no implica que sus acciones pasen desapercibidas.

Tal es el caso de Zahara, quien recientemente dio un discurso en un almuerzo de madres e hijas organizado por la Fundación Pearls of Purpose.

Durante su intervención, la joven —quien está en el último año en el Spelman College especializándose en psicología y estudios educativos— expuso cómo ha sido la relación con su madre y el fuerte vínculo que sostienen, pese a no ser su hija biológica, describiéndolo como 'almas gemelas'.

“Cuando me pidieron que hablara con ustedes hoy sobre el valor de las relaciones madre-hija, me resultó difícil encontrar las palabras. No fue difícil porque no lo valore, sino porque mi madre y yo tenemos una relación única, casi de almas gemelas, que puede ser difícil de expresar con palabras”, comentó la joven.

Crianza

Zahara abordó cómo se le inculcaron valores importantes tanto a ella como a sus hermanos, los cuales han sido fundamentales en el objetivo de conquistar sus sueños.

"Nuestro amor mutuo es un amor encontrado. Fui adoptada a los seis meses y tuve hermanos maravillosos y muy cariñosos, con una madre que nos inculcó el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas”, continuó Zahara, recordando que fue adoptada en 2005.

“Estos valores pueden parecer sencillos, pero en un mundo donde la amabilidad se pasa por alto y ayudar a los demás tiene un precio, estoy agradecida de haber tenido un modelo a seguir que me mostrara lo que significa ser una buena persona”, agregó.

Fue entonces cuando elogió a su madre, aseverando que es: "la mujer más desinteresada, cariñosa y comprensiva a la que tengo el privilegio de llamar mamá".

Sobre cómo equilibra la fama de su madre en su entorno, reconoció que no ha sido fácil, pero tampoco imposible.

"Desde el principio, me di cuenta de que sería difícil incluir a mi madre y a mi familia en estos mundos sin poder compartir directamente las consecuencias. Con la vida pública que llevamos, puede ser difícil encontrar esos momentos especiales e íntimos sin sentirnos abrumados por las numerosas miradas que nos observan".

Por último, celebró poder ser testigo del trabajo humanitario que su madre hace, una labor que también ha sido importante en su desarrollo personal y profesional.

"Me encantaba cuidar de mis hermanos menores y reflejar el cariño y la compasión que mi madre nos demostraba. Todos sabemos que no llegamos a donde estamos únicamente por nuestros méritos. Recuerdo una frase que vi hace años que decía:‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crió’”.

Concluyó diciendo: "Gracias, mamá".