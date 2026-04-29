miércoles 29  de  abril 2026
FAMOSOS

Zahara, hija de Angelina Jolie, habla sobre relación con la actriz

Zahara abordó cómo se le inculcaron valores importantes, los cuales han sido fundamentales en el objetivo de conquistar sus sueños

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de María durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de "María" durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Vía Dimitrios Kambouris/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt no solo han lidiado con la fama de sus padres, también han soportado el impacto mediático de su divorcio. Y, aunque algunos han decidido llevar una vida lejos de los reflectores, no implica que sus acciones pasen desapercibidas.

Tal es el caso de Zahara, quien recientemente dio un discurso en un almuerzo de madres e hijas organizado por la Fundación Pearls of Purpose.

Lee además
La homenajeada Rachel Zegler asiste a la gala Glamour Women of the Year en The Plaza el 4 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
TEATRO

Rachel Zegler se estrena en Broadway con "Evita" tras éxito en Londres
Fotografía del 23 de abril de 2026 de la cantante Chiquis posando durante una entrevista con EFE en Miami, Florida (EEUU).
MÚSICA

Chiquis expone su lado más vulnerable en el álbum "Janney"

Durante su intervención, la joven —quien está en el último año en el Spelman College especializándose en psicología y estudios educativos— expuso cómo ha sido la relación con su madre y el fuerte vínculo que sostienen, pese a no ser su hija biológica, describiéndolo como 'almas gemelas'.

“Cuando me pidieron que hablara con ustedes hoy sobre el valor de las relaciones madre-hija, me resultó difícil encontrar las palabras. No fue difícil porque no lo valore, sino porque mi madre y yo tenemos una relación única, casi de almas gemelas, que puede ser difícil de expresar con palabras”, comentó la joven.

Crianza

Zahara abordó cómo se le inculcaron valores importantes tanto a ella como a sus hermanos, los cuales han sido fundamentales en el objetivo de conquistar sus sueños.

"Nuestro amor mutuo es un amor encontrado. Fui adoptada a los seis meses y tuve hermanos maravillosos y muy cariñosos, con una madre que nos inculcó el valor de ayudar a los demás, ser amables y esforzarnos siempre por crecer como personas”, continuó Zahara, recordando que fue adoptada en 2005.

“Estos valores pueden parecer sencillos, pero en un mundo donde la amabilidad se pasa por alto y ayudar a los demás tiene un precio, estoy agradecida de haber tenido un modelo a seguir que me mostrara lo que significa ser una buena persona”, agregó.

Fue entonces cuando elogió a su madre, aseverando que es: "la mujer más desinteresada, cariñosa y comprensiva a la que tengo el privilegio de llamar mamá".

Sobre cómo equilibra la fama de su madre en su entorno, reconoció que no ha sido fácil, pero tampoco imposible.

"Desde el principio, me di cuenta de que sería difícil incluir a mi madre y a mi familia en estos mundos sin poder compartir directamente las consecuencias. Con la vida pública que llevamos, puede ser difícil encontrar esos momentos especiales e íntimos sin sentirnos abrumados por las numerosas miradas que nos observan".

Por último, celebró poder ser testigo del trabajo humanitario que su madre hace, una labor que también ha sido importante en su desarrollo personal y profesional.

"Me encantaba cuidar de mis hermanos menores y reflejar el cariño y la compasión que mi madre nos demostraba. Todos sabemos que no llegamos a donde estamos únicamente por nuestros méritos. Recuerdo una frase que vi hace años que decía:‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crió’”.

Concluyó diciendo: "Gracias, mamá".

Temas
Te puede interesar

Rusia defiende vetar obras artísticas que incumplan la ley

Karol G de luto por fallecimiento de un miembro cercano de su familia

Greeicy anuncia la gira "Candela 2026" por Latinoamérica y Europa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del trámite de asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

Te puede interesar

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
BANCO CENTRAL

Comisión del Senado aprueba a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Princess Aaliyah Bell, de 23 años.
ALTERCADO NOCTURNO

Arrestan a exempleada tras irrumpir en club para adultos de North Miami Beach y atacar a un gerente

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
CRIMINALIDAD

Detienen en Ecuador a red vinculada con la falsificación de visas a EEUU