Zahara, hija de Angelina y Brad, solicita que se le elimine el apellido del actor

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

MIAMI.- A pocos días de que Maddox solicitara formalmente la eliminación del apellido Pitt de su nombre, Zahara, la tercera hija de Angelina Jolie y Brad , introdujo una petición para un cambio de nombre en la Corte Superior de California. La información ha sido confirmada por los portales In Touch y People .

La solicitud de la joven fue hecha el 28 de abril, según los documentos obtenidos por People. La acción no sorprende, pues Zahara ya se había presentado en eventos universitarios bajo el nombre Zahara Jolie.

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"Más recientemente cuando subió al escenario durante su graduación universitaria en Atlanta el 17 de mayo. Su nombre aparecía en el programa de graduación como Zahara Marley Jolie-Pitt; sin embargo, cuando subió a recibir su diploma de Licenciatura en Artes con especialización en Psicología, fue presentada como Zahara Marley Jolie. En un video compartido por Essence en agosto de 2024, Zahara se presentó de esa misma manera al convertirse en miembro de la fraternidad femenina Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc", recuerda el magazine.

Una fuente cercana al protagonista de Troya alegó tras conocerse la intención de la joven: "Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su éxito en alienar a sus hijos del otro padre".

Hermanos unidos

Los hijos de la expareja han dejado claro su postura tras el divorcio, proceso que inició en 2016 y llegó formalmente a su fin el 31 de diciembre de 2024 cuando los actores llegaron finalmente a un acuerdo.

Sin embargo, la tensión entre las partes se ha mantenido pues Pitt insiste en una batalla legal contra Jolie por la venta de su participación en la bodega francesa Château Miraval. La demanda contra la intérprete de Maléfica fue presentada en 2022, en medio del proceso de divorcio, alegando que Jolie había incumplido un acuerdo previo según el cual ninguno vendería su participación sin el consentimiento del otro.

Ante el conflicto, los hijos mayores comenzaron a presentarse en algunos espacios sin el apellido Pitt. No obstante, fue en 2024 cuando Shiloh, la primera hija biológica de los actores, cambió legalmente su nombre a Shiloh Jolie.

En mayo de 2024, en el programa del musical The Outsiders, Vivienne, de 17 años, también se presentó solo con el apellido de su madre.