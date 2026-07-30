Nicole Kidman y Zoe Saldaña encabezan estreno de "Lioness" en Nueva York

La actriz estadounidense Nicole Kidman (c) posa junto al elenco de la serie 'Lioness' en la alfombra roja durante el lanzamiento de la tercera temporada este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

NUEVA YORK.- Las actrices Zoe Saldaña y Nicole Kidman encabezaron este miércoles en Nueva York la alfombra roja de la presentación de la tercera temporada de Lioness, el thriller de espionaje creado por Taylor Sheridan.

El estreno reunió en el SVA Theater de la Gran Manzana al equipo de la serie, que tiene como principales protagonistas a Saldaña, de ascendencia dominicana, y a Kidman, descendiente de una aristocrática familia australiana.

“Mi personaje, Joe, es una mujer que se convence de que puede tenerlo todo. Muchas mujeres trabajamos tanto, con tanta responsabilidad y damos el 120 %. Hemos visto muchos personajes como este interpretados por hombres ya. Es un personaje muy complejo, muy bien escrito”, dijo Saldaña en una presentación antes del estreno en el SVA.

Tercerr temporada

Kidman destacó que la serie refleja precisamente que hay muchas mujeres fuera de la ficción como la que interpreta Saldaña o la suya, una alta funcionaria de la CIA que supervisa el programa Lioness y dirige las operaciones desde el nivel estratégico.

La tercera temporada, que llegará a Paramount+ en Estados Unidos el próximo 2 de agosto, vuelve a situar a Joe dentro del programa Lioness, una unidad encubierta de la CIA dedicada a infiltrar agentes en misiones de alto riesgo.

Creada por Taylor Sheridan, responsable de éxitos como Yellowstone, 1923 y Tulsa King, la serie combina operaciones militares, espionaje internacional y conflictos personales inspirados en un programa militar estadounidense utilizado durante la guerra de Irak.

Saldaña y Kidman ejercen además como productoras ejecutivas de la producción.

FUENTE: EFE