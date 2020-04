Zooey Deschanel felicita a Jonathan Scott en su cumpleaños

Zooey Deschanel es una actriz, comediante, cantante, modelo, productora y compositora estadounidense. Debutó en el cine en 1999, con la película Mumford y más tarde consiguió su papel estelar en la película semi-autobiográfica que Cameron Crowe hizo en 2000, Casi famosos, donde interpretaba a Anita, la joven rebelde hermana mayor del protagonista William Miller. Cuenta con dos nominaciones a los premios Globo de oro.

La intérprete, recordada por la serie New Girl, inició su romance con Jonathan Scott unos meses después de anunciar su divorcio del productor Jacob Pechenik, con quien tuvo dos hijos: Elsie Otter Pechenik y Charlie Wolf Pechenik.

Por su parte, Jonathan Scott es conocido por presentar junto con su hermano gemelo Drew el programa Property Brothers, así como los spin-offs Buying and Selling, Brother Vs. Brother y Property Brothers: At Home, que se transmiten en Estados Unidos en HGTV.