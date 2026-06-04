De Argentina a Miami: descubre a la estratega digital que transforma marcas y aporta talento latino al crecimiento empresarial de Florida

Miami se ha consolidado durante la última década como uno de los principales centros de negocios, tecnología y emprendimiento de Estados Unidos. Y en ese escenario multicultural, profesionales inmigrantes provenientes de distintos países de América Latina continúan desempeñando un papel determinante en la construcción de nuevas oportunidades económicas, aportando conocimiento especializado, innovación y una visión global de los mercados.

Una de ellas es Sol Naios , estratega argentina de marketing digital y comunicación, quien antes de establecerse en el sur de Florida desarrolló una sólida trayectoria de más de diez años trabajando para empresas, instituciones públicas, y proyectos a nivel internacional.

La comunicación como motor de crecimiento

La historia de Sol Naios refleja una realidad cada vez más frecuente en Miami: la de profesionales latinoamericanos altamente capacitados que llegan a la ciudad para aportar experiencia, generar empleo, fortalecer marcas, y contribuir al crecimiento de sectores estratégicos vinculados a la economía digital.

Antes de radicarse en Estados Unidos, Naios lideró proyectos de comunicación y posicionamiento digital para organizaciones de gran alcance en América Latina, incluyendo Sony Latinoamérica y RENAPER, el Registro Nacional de las Personas de Argentina.

Esto demuestra no solo su experiencia, sino que abarca desde el desarrollo de estrategias digitales hasta la gestión de reputación institucional.

“Miami es una ciudad que premia el talento, la innovación y la capacidad de adaptarse. Es una ciudad que tiene una energía única en la que convergen culturas, industrias, ideas, y eso genera un ecosistema extraordinario para quienes buscamos innovar. Lo que más me inspira de trabajar aquí, es que las oportunidades no dependen de dónde vienes, sino de lo que eres capaz de construir", recalcó la experta cuyo trabajo se ha expandido hacia industrias tan diversas como bienes raíces, gastronomía, arquitectura, moda y lifestyle, acompañando a empresas y emprendedores en procesos de crecimiento, transformación digital y fortalecimiento de marca.

Más que marketing, entender a las personas

Más allá del reconocimiento individual, el caso Sol Naios refleja el aporte que profesionales especializados continúan realizando a la economía estadounidense a través de la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo empresarial.

En una ciudad donde miles de negocios compiten diariamente por captar la atención de consumidores cada vez más exigentes, Naios se ha especializado en ayudar a organizaciones a construir identidades sólidas, desarrollar estrategias de contenido sostenibles, y conectar de manera auténtica con sus audiencias.

“Mi trabajo nunca ha sido simplemente publicar contenido. Mi trabajo es ayudar a las marcas a encontrar una voz clara en medio del ruido, ya que detrás de cada estrategia exitosa hay algo mucho más importante que un algoritmo, y eso es entender a las personas”, dijo la estratega que pasó de manejar redes para grandes marcas a construir su propia marca personal en Miami.

“Durante años ayudé a otros a construir visibilidad, pero llegó un momento en el que entendí que también debía permitirme ocupar mi propio espacio. La marca personal no se trata de protagonismo. Se trata de compartir conocimiento y generar confianza ya que las personas no buscan expertos perfectos, buscan profesionales genuinos que puedan aportar valor real".

Una mirada latina para mercados globales

Con un enfoque que combina análisis de comportamiento digital, visión estratégica y comprensión cultural de los mercados hispanos, una ventaja particularmente relevante en Miami, Sol Naios participa activamente y es convocada a espacios de networking profesional, iniciativas de colaboración empresarial, y comunidades vinculadas al marketing y la innovación, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.

“Las empresas ya no solo compiten por vender un producto o servicio. Compiten por construir confianza, relevancia y comunidad. Ahí es donde la comunicación estratégica se vuelve fundamental”, explicó la experta cuya historia es también un reflejo de la evolución de Miami como ciudad receptora de talento internacional. Una comunidad donde profesionales provenientes de distintos países no solo encuentran nuevas oportunidades de desarrollo, sino que aportan perspectivas, conocimientos y experiencias que enriquecen el tejido económico y cultural de la región.

Hoy, mientras continúa asesorando proyectos en Estados Unidos y Latinoamérica, Sol Naios forma parte de una nueva generación de inmigrantes que, desde la comunicación, la tecnología y la creatividad, contribuyen al posicionamiento de Miami como una de las capitales empresariales más dinámicas del continente.

IG: @camilamendozaa